Londra | abusarono di una giovane | condannati a sette anni e mezzo due ragazzi italiani

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 23 novembre 2019) Sono statidi carcere Ferdinando Orlando, 25, e Lorenzo Costanzo, 26, i dueche la notte del 26 febbraio 2017 hanno abusato di una ragazza di 23in un nightclub di Soho, a. Questa è la sentenza definitiva dei giudici londinesi che lo scorso ottobre avevano già giudicato colpevoli i due giovani, ma era stato deciso che i due potessero rimanere in libertà in attesa di conoscere l'entità della pena. Orlando e Costanzo all’epoca dei fatti si trovano in Inghilterra per seguire un Master in Diritto internazionale e Business Management. I due, che inizialmente avevano sostenuto che si fosse trattato di un rapporto consensuale, sono stati incastrati da prove schiaccianti, tra cui i video ripresi da una telecamera di sorveglianza del locale, proiettati in aula durante il processo ad ottobre. Gli abusi in un locale di Soho Grazie ai ...