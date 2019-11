Biancaneve e il cacciatore | trama | cast e curiosità della fiaba dark con Charlize Theron

Fonte : tvzap.kataweb

(Di sabato 23 novembre 2019) Torna in televisione la versionee modernastoria di, uscita al cinema nell’ormai lontano 2012:e ilva in onda sabato 23 novembre, dalle 21.20 circa in poi, su Italia Uno. A dirigere il film c’è Rupert Sanders che, durante le riprese, ha avuto una liaison con Kristen Stewart, che interpreta proprio la principessa protagonista del film.e il, trailere ilDopo la morte del padre, Re Magnus, la principessa(Kristen Stewart) viene segregata per anni dalla malvagia matrigna Ravenna () in una torre delello. La ragazza cresce bellissima e invidiata dalla regina, che vuole prenderle il cuore per diventare immortale. Quando peròriesce a fuggire, Ravenna lancia al suo inseguimento ilEric…e il, ...

