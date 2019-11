TIM ha pronto un regalo | 10 Giga al mese gratis per un anno ad alcuni clienti

Giro d’Italia 2020 : ipotesi partecipazione per Remco Evenepoel. Il belga incute TIMore : è già pronto per fare classifica? : La testata sportiva più famosa delle Fiandre, vale a dire Sporza, un paio di settimane fa ha lanciato una vera e propria bomba: Remco Evenepoel potrebbe prendere parte al Giro d’Italia 2020. Il fenomeno belga, non ancora 20enne, ha come obiettivi principali per la stagione che verrà Olimpiadi e Mondiali, dati i percorsi particolarmente adatti a lui, ma a lungo termine saranno i grandi giri a diventare il suo habitat naturale. ...

Messina - suora va al pronto soccorso per dolori addominali e scopre di essere incinta - era stata qualche setTIMana in Africa nel suo paese di origine : All’inizi del mese di novembre ha destato molto scalpore la notizia che una suora di un piccolo collegio nel centro delle Mebrodi in Sicilia, dopo essere stata in ospedale, aveva scoperto di essere in dolce attesa. Il caso eclatante era venuto fuori raccontato da la Gazzetta del Sud. La suora per forti dolori addominali aveva deciso di rivolgersi al pronto soccorso di Sant’Agata Militello nel messinese. Dopo i vari accertamenti del ...

Horizon Zero Dawn pronto a supportare il PS VR? Clamorosi gli ulTIMi rumor : Si appresta a festeggiare i due anni di carriera Horizon Zero Dawn, l'action RPG open world che agli albori del 2017 fece il suo esordio su PS4, calamitando su di sé le attenzioni di un pubblico assolutamente vasto. La presenza in cabina di regia di Guerrilla Games fu senza dubbio un catalizzatore più che sufficiente a spingere irrimediabilmente verso l'alto l'hype dell'utenza, che alla prova del nove si ritrovò davanti un titolo vasto e ...

TIM pronto a lanciare delle SIM con offerte pre-attive a partire da 5 - 99 euro al mese : TIM si prepara a lanciare almeno due nuove offerte per gli utenti che effettueranno la portabilità. Si tratta di proposte preattivate sulle SIM in edizione limitata e ricche di minuti e GB di Internet 4G: ecco i dettagli. L'articolo TIM pronto a lanciare delle SIM con offerte pre-attive a partire da 5,99 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Tre Valli Varesine - tutto pronto per la 99ª edizione : percorso - alTIMetria e favoriti : Primoz Roglic va all’assalto della ‘Tre Valli Varesine’, appuntamento giunto alla sua novantanovesima edizione Comincia una settimana piena di appuntamenti per il ciclismo italiano, si comincia oggi con la 99ª edizione della ‘Tre Valli Varesine‘, un appuntamento nato nel 1919 quando a trionfare fu Pierino Bestetti. Il percorso che dovranno affrontare i ciclisti non è molto diverso da quello dell’anno ...

Kiev-gate - seconda talpa è uno 007. Pronto a tesTIMoniare contro Trump : Si è fatta avanti una seconda talpa, un dirigente dell’intelligence, per denunciare le pressioni di Donald Trump sull’Ucraina per far indagare i Biden. Lo ha reso noto il suo avvocato, Mark Zaid, alla Abc.Il whistleblower avrebbe informazioni di prima mano, a differenza di quello precedente, la cui denuncia ha fatto scattare l’indagine di impeachment. La nuova talpa ha già parlato con l’ispettore generale ...

Kievgate - c’è un secondo informatore pronto a tesTIMoniare : “Ha dati di prima mano” sulla telefonata tra Trump e Zelensky : È ufficiale: c’è un secondo informatore pronto a testimoniare riguardo alle accuse a carico di Donald Trump per la sua richiesta all’Ucraina di avviare indagini nei confronti della famiglia di Joe Biden. Accuse che hanno portato all’apertura di una procedura di impeachment nei confronti del presidente americano. Ad annunciarlo è stato il legale di questa seconda talpa, l’avvocato Mark Zaid, in un’intervista alla Abc ...

Impeachment Trump - Giuliani : «pronto a tesTIMoniare al Congresso» : Il legale di Donald Trump, Rudolph Giuliani, si è detto pronto a testimoniare davanti al Congresso ui suoi incontri con