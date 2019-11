Mi hanno ferito con una lametta | studente 14enne inventa aggressione

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 22 novembre 2019) Fabrizio Tenerelli Il ragazzo che ha denunciato di essere statocon una, si sarebbeto tutto. Di questa opinione sono i carabinieri di Ventimiglia, giunti a questa conclusione al termine di una veloce indagine I tagli ci sono, così come c'è il referto del pronto soccorso, con i medici che locurato e dimesso con prognosi di 7 giorni. La sua versione dei fatti, però, già da subito lasciava adito a qualche dubbio, per via di alcune contraddizioni. La vicenda riguarda l’, avvenuta, nel pomeriggio di mercoledì scorso, a unoquattordicenne di Ventimiglia, assalito da due persone, forse stranieri, che lo braccano poco lontano da casa, ferendolo con unada barba, per chissà quale motivo. Forse un tentativo di rapino. Lui, tuttavia, appassionato di arti marziali - ju jitsu, in particolare - riesce a difendersi, sferrando prima ...

MaraB73614203 : RT @mmayr5: @MSperangos @lunastorta13 @PaolaAnna8 @giuseppeadurno @RadioSavana Siamo alle solite ! Leggere il Vangelo citando episodi rifer… - lunastorta13 : RT @mmayr5: @MSperangos @lunastorta13 @PaolaAnna8 @giuseppeadurno @RadioSavana Siamo alle solite ! Leggere il Vangelo citando episodi rifer… - mmayr5 : @MSperangos @lunastorta13 @PaolaAnna8 @giuseppeadurno @RadioSavana Siamo alle solite ! Leggere il Vangelo citando e… -