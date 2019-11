Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 novembre 2019) In principio era la fogna. Poi arrivarono lee la rete fu la salvezza. I vecchi apocalittici divennero integrati e contenti. Come Michele Serra nel suo pezzo di oggi: uno che fino a ieri diceva che rete è Sodoma e Gomorra. Si ricordano le sue intemerate contro la “sommarietà dei giudizi” su Twitter (certo, vuoi mettere con la profondità di analisi delle) o la sua richiesta di chiudere una pagina a suo nome perché “ho amici quanti ne bastano”. Si vede che adesso la rete invece profuma di “Eau de moi” o, ancora più appropriato, di “L’Essenza della Piazza”. Dice che la frase “avete rovesciato odio e bugie sui nostri concittadini” del Manifesto dellespiega tutto. Come Peppino: “e ho detto tutto” (e Totò: “ma non hai detto niente!”) Sono passati i bei tempi di quando a sinistra si rivendicava l’odio di classe o più modestamente l’anarchica solenne ...

TutteLeNotizie : Le Sardine? L’ennesimo ritorno del carnevale continuo. E ora datemi del gufo - ilfattoblog : Le Sardine? L’ennesimo ritorno del carnevale continuo. E ora datemi del gufo - ZenatiDavide : #Blog #Politica #Facebook #MicheleSerra Le Sardine? L’ennesimo ritorno del carnevale continuo. E ora datemi del guf… -