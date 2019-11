L' applicazione di Google Stadia per smartphone è stata scaricata 175 000 volte

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 22 novembre 2019) Ormai tutti sanno che, la piattaforma che consente di giocare in streaming a diversi titoli previo abbonamento, è ora disponibile per tutti. Tuttavia, nonostante il servizio sembra funzionare bene (per chi ha una buona connessione), l'pernon ha registrato il boom di download.In totale l', che è necessaria per attivare il vostro account, è175.000. Vale la pena notare che è possibile scaricare l'app anche senza un dispositivo, quindi questi numeri potrebbero essere leggermente gonfiati poiché potrebbero esserci utenti che stanno pensando di passare aper il futuro e scaricare l'app in anticipo.È difficile dire se questo numero è buono o meno senza conoscere gli obiettivi interni diper il servizio, ma meno di un quinto di milione sembra un numero troppo basso. Ci sono notizie che indicano ...

