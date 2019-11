Ilaria Cucchi ha querelato Matteo Salvini per diffamazione

Ilaria Cucchi querela Salvini : è uno speculatore - ora basta : Ilaria Cucchi dice che la querela per Salvini sta arrivando. L’ex ministro, per la sorella di Stefano Cucchi, «fa speculazione su mio fratello, sono stata accusata io di fare questo, ma lui è uno sciacallo. Fa politica di basso livello sulla morte di mio fratello e sulla nostra storia». Intervistata ieri sera durante il programma Lavori in Corso in onda su Radio Radio e Radio Tv attacca il capo della Lega perché «arriva al punto di ...

Matteo Salvini a Ilaria Cucchi : "Mi quereli pure - la droga fa male. Punto". La sfida è totale : Dopo la querela presentata da Ilaria Cucchi nei suoi confronti, Matteo Salvini non arretra di un millimetro. Il leader della Lega, dopo la condanna di due carabinieri a 12 anni per l'omicidio di Stefano Cucchi, aveva commentato la sentenza dicendo che "la droga fa sempre male". Parole per le quali,

Salvini : “La querela di Ilaria Cucchi? La droga fa male”. Il giornalista lo incalza : “Le due cose non c’entrano”. E il leader della Lega reagisce così : “Ilaria Cucchi mi querela? Io continuo a dire che la droga fa male. Secondo lei (rivolto a una giornalista, ndr) fa bene?”. Un gruppo di cronisti chiede a Matteo Salvini di commentare l’annuncio della sorella di Stefano Cucchi intenzionata a querelarlo per la frase sull’assunzione di stupefacenti. Ma il leader della Lega replica sempre con un “la droga fa male”. E quando un giornalista gli fa notare che ...

Caso Stefano Cucchi - Ilaria querela Salvini per la frase : “La droga fa male” : L'ex ministro dell'Interno aveva commentato così la condanna dei due carabinieri a 12 anni per la morte del giovane avvenuta una settimana dopo l'arresto

Ilaria Cucchi : «Candidata sindaco a Roma? Ecco cosa volevo dire con questa mia provocazione» : La sorella di Stefano, intervistata in radio, è poi tornata ad attaccare l’ex ministro dell’Interno Salvini: «È solo uno sciacallo, mio fratello non è morto perché drogato»

Ilaria Cucchi : "Io candidata a sindaco di Roma? Falso. Faccio politica in mezzo alla gente" : “Prima gli insulti e le minacce ora le fake news”. All’indomani dell’annuncio della querela contro Salvini, Ilaria Cucchi dichiara che non si candiderà a sindaco di Roma. Di non avere “nessuna intenzione” di farlo. “Non invidio certo la posizione della sindaca Raggi e mai mi sognerei anche solo di immaginare di prendere il suo posto. La politica io la Faccio tutti i giorni in mezzo alla gente ...

Ilaria Cucchi querela Salvini - Gabrielli : “Chi ha espresso giudizi avventati chieda scusa” : Il capo della Polizia, Franco Gabrielli, ha commentato la vicenda della sentenza Cucchi e della successiva querela di Ilaria a Matteo Salvini nel corso di una cerimonia al commissariato di Scampia, a Napoli: "Quando si esprimono giudizi, lo si fa con l'emotività del momento senza rendersi conto che le cose più complesse e tutti dovrebbero avere un briciolo di rispetto e di attenzione".Continua a leggere

Ilaria Cucchi e Carola Rackete in album figurine a sostegno Lucha y Siesta : Roma – Storie di lotta, rabbia e forza per un mondo solidale e inclusivo, che parte da Roma e arriva fino in Kurdistan, passando da Argentina e India, fino al Kenya. La figurina numero 18 di Ilaria Cucchi e poi quella della sorella di Stefano e poi ancora la 22 della comandante Ezln Ramona che combatte per il suo Chiapas, la 25 Carola Rackete, e infine la partigiana Lucia Ottobrini. ‘All’attacco! – storie da ...

Vittorio Feltri contro Ilaria Cucchi : "La droga fa bene? Folle trascinare Salvini in tribunale" : "La sorella di Stefano Cucchi ha querelato Matteo Salvini perché questi ha detto che la droga fa male. Se il tribunale lo condannasse vorrebbe dire che gli stupefacenti fanno un sacco bene. Cose folli". Lo scrive Vittorio Feltri su Twitter commentando la decisione di Ilaria Cucchi di querelare Salvi

Salvini su Ilaria e Stefano Cucchi : “Perché mi si rompe le scatole se dico che la droga fa male?” : Matteo Salvini è tornato a commentare la notizia della querela che Ilaria Cucchi intende presentare contro lui per le dichiarazioni sulla droga rilasciate al termine della sentenza del processo bis sulla morte del fratello Stefano. "Nessun telegiornale ricorda gli uomini e le donne in divisa uccisi. Però si rompono le scatole a qualcuno se dice che la droga fa male", ha detto da Rimini dove ha partecipato al Congresso del Sindacato Autonomo di ...

Ilaria Cucchi querela Salvini : è uno speculatore - ora basta : Ilaria Cucchi dice che la querela per Salvini sta arrivando. L'ex ministro, per la sorella di Stefano Cucchi, «fa speculazione su mio fratello, sono stata accusata io di fare questo, ma lui...

Ilaria Cucchi : "Salvini sciacallo. Io sindaco di Roma? Solo se partiti fanno passo indietro" : E' ancora scontro tra la sorella del giovane morto in seguito al pestaggio di due carabinieri e l'ex ministro dell'Interno: "Fa politica di basso livello sulla morte di mio fratello. Posso Solo querelarlo"

Ilaria Cucchi querela Salvini : è uno speculatore - ora basta : Ilaria Cucchi dice che la querela per Salvini sta arrivando. L'ex ministro, per la sorella di Stefano Cucchi, «fa speculazione su mio fratello, sono stata accusata io di fare questo, ma lui...

Ilaria Cucchi : "Salvini sciacallo - io sindaco di Roma? Solo se partiti fanno passo indietro" : E' ancora scontro tra la sorella del giovane morto in seguito al pestaggio di due carabinieri e l'ex ministro dell'Interno: "Fa politica di basso livello sulla morte di mio fratello. Posso Solo querelarlo"