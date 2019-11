Vaccini | l’esperta | “Usarli con gli antibiotici nella lotta ai super batteri”

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 21 novembre 2019) “Ipossono prevenire le malattie, e dunque anche le infezioni multi-resistenti potrebbero essere evitate grazie a questi presidi. Chiaramente glisono importantissimi, ma bisogna iniziare a pensare che debbano avere un percorso insieme ai”. A dirlo Maria Grazia Pizza, direttore scientifico per ibatterici Gsk Vaccines e chair del comitato scientifico che ha organizzato l’incontro ‘How can vaccines combat antimicrobial resistance’ oggi a Siena. “Il valore deial l’antibiotico resistente e’ un valore enorme, che peraltro a livello economico non e’ ancora misurabile – fa notare l’esperta – molte organizzazioni si stanno occupando di fare questa valutazione perché ovviamente e’ un elemento importante. L’emergenza antibioticoresistenza e’ stata ...

