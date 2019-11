Pedullà | “Il Milan è in forte pressing su Ibrahimovic ma…”

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 21 novembre 2019) Pedulla: “L’interesse delperè moltoma Napoli e Bologna sono alla finestra”. Il futuro di Zlatanresta un rebus. Sul sito del giornalista di Sportitalia, Alfredo, si legge quanto segue: “Ilora c’è, eccome se c’è, per Zlatan. Avete presente la confessione di Don Graber, commissioner della MLS, lo scorso 7 novembre? Si era lasciato scappare, una rivelazione nella notte, che Ibra sarebbe andato ale che avrebbe detto addio ai Galaxy di Los Angeles. L’addio ufficiale si sarebbe materializzato non troppi giorni dopo, in giornata ilè uscito allo scoperto e ha fatto la proposta ritenuta giusta: circa 10 milioni, accettando la richiesta di un contratto fino al 2021 e non per sei mesi. Raiola ha riferito a Ibra, presto arriverà la decisione.o ha un posto fondamentale nel suo cuore e ...

milena_vireca : RT @LaNotiziaTweet: Il prezzo delle bugie di #Salvini lo paga tutto il Paese. L’editoriale del direttore Gaetano Pedullà - mimmos2 : RT @LaNotiziaTweet: Il prezzo delle bugie di #Salvini lo paga tutto il Paese. L’editoriale del direttore Gaetano Pedullà - Ribelllion : RT @LaNotiziaTweet: Il prezzo delle bugie di #Salvini lo paga tutto il Paese. L’editoriale del direttore Gaetano Pedullà -