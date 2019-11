Paolo Ruffini in crisi con Diana Del Bufalo | Momento down | passerà

“Momento down”. Paolo Ruffini lo confessa senza vergogna. Inutile nascondere il dolore. Cosa sta succedendo nella vita dell’attore : La bella coppia dello spettacolo è in crisi. Sono belli, giovani e innamorati e tutti credevano che la loro coppia fosse perfetta. Ma non è così. I due stanno attraversando un momento davvero difficile. Di chi stiamo parlando? Di Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo. A raccontare che la loro relazione non è tutta rose e fiore è proprio Paolo Ruffini che ha detto a Novella2000: “Diana è una ragazza fantastica, stiamo bene insieme. Però a volte ...

Paura e terrore - alla fine il pianto. Paolo Ruffini ‘fregato’ : cosa è successo al comico : Presentatore, attore e regista. Da qualche anno, Paolo Ruffini gira i principali teatri nazionali con lo spettacolo Up&Down in cui condivide il palcoscenico con 5 ragazzi con la sindrome di Down, uno affetto da autismo e uno in carrozzina. Le Iene sono andate a conoscere gli attori e gli hanno proposto di fare uno scherzo a Paolo. “Abbiamo un problema non troviamo più Giacomo”, gli dice la sua collaboratrice prima di uno spettacolo. È ...

Diana Del Bufalo : Amo molto Paolo Ruffini - ma non voglio sposarlo! : L'attrice romana smentisce le voci di crisi tra lei e Paolo Ruffini, di cui si dice molto innamorata anche se tra i suoi sogni non c'è quello di sposarsi. Durante un'intervista rilasciata al settimanale "Gente", Diana Del Bufalo è tornata a parlare della sua storia d'amore con Paolo Ruffini, smentendo i rumor che li danno in crisi. “Ma quale crisi! Mi rendo conto che la felicità possa dare fastidio, ma noi siamo felici. Da quasi ...