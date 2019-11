L’ospedale del futuro è hi-tech | con la gestione automatizzata di farmaci e dispositivi

Tumore del pancreas : il 21 novembre L’ospedale Molinette di Torino illuminato di viola per la Giornata Mondiale : Nella serata di giovedì 21 novembre, in occasione della Giornata Mondiale per la lotta al Tumore del pancreas, la facciata dell’ospedale Molinette di Torino sarà illuminata di viola, colore simbolo del cancro del pancreas, con l’iniziativa “Facciamo luce sul Tumore al pancreas” per creare consapevolezza sulle neoplasie pancreatiche. Promossa dall’Associazione Nastro viola Onlus, in collaborazione con le Associazioni Fondazione Nadia ...

Bambin Gesù - domani serata di stelle per i 150 anni delL’ospedale : Roma – In occasione delle celebrazioni per i 150 anni dell’Ospedale Pediatrico, i protagonisti piu’ amati del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport si danno appuntamento il prossimo 20 novembre a Roma per Una serata di stelle per il Bambino Gesu’, il grande evento di beneficenza condotto da Amadeus in diretta dalle 21.25 su Rai Uno e in radiovisione su Rtl 102.5 dall’Aula Paolo VI della Citta’ del ...

Accadde oggi - 17 novembre 2002 : un invasore manda alL’ospedale il portiere del Messina Manitta : Emanuele Manitta è stato un onesto portiere. Ha difeso i pali di Bari, Messina, Lecce e Napoli, tra le altre. Quello che interessa a noi oggi è l’episodio che lo vide protagonista, suo malgrado il 17 novembre del 2002. Si giocava Cagliari-Messina. A 8’ dalla fine un ultras, Massimo Meloni, scavalcò la recinzione e, raggiunto il portiere dei siciliani lo colpì con un violento pugno, lasciandolo a terra. Lo sfortunato estremo difensore ...

Dottori in Corsia : con Federica Sciarelli riprende il racconto di Rai3 tra le corsie delL’ospedale Pediatrico Bambino Gesù : Federica Sciarelli Con una puntata speciale in onda questa sera alle 21.45 su Rai3, prende il via la nuova edizione della docu-serie Dottori in Corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, il programma prodotto da Stand by me in collaborazione con Rai Fiction, che racconta le storie di piccoli pazienti, delle loro famiglie e dei professionisti che ogni giorno popolano le corsie del noto ospedale Pediatrico della capitale. In questa nuova ...

Ci sono state quattro prescrizioni e un’assoluzione in appello per cinque medici delL’ospedale in cui morì Stefano Cucchi : In una delle due sentenze attese per oggi sul caso di Stefano Cucchi sono state decise quattro prescrizioni e un’assoluzione nei confronti dei cinque medici dell’ospedale Sandro Pertini, in cui Cucchi morì il 22 ottobre 2009, sette giorni dopo il

L’ospedale Pediatrico Bambino Gesù in udienza da Papa Francesco per i 150 anni delL’ospedale : Sabato 16 novembre, nell’Aula Paolo VI, l’incontro con gli oltre 6 mila rappresentanti delle diverse sedi delL’Ospedale insieme a pazienti e familiari Saranno oltre 6 mila i medici, gli infermieri, i ricercatori, i tecnici, i dipendenti, i dirigenti, i volontari, gli specializzandi, i pazienti con le associazioni e le famiglie, che affolleranno l’Aula Paolo VI in Vaticano, sabato 16 novembre, per l’udienza di Papa Francesco con la comunità ...

Cuneo - donna di 50 anni si lancia dal quarto piano delL’ospedale : “Corsa disperata per salvarla” : Una donna di 50 anni ha tentato il suicidio lanciandosi da una finestra al quarto piano dell'ospedale Santa Croce di Cuneo. A quanto pare, non era né una paziente della struttura né si trovava lì per fare visita a qualche degente. A dare l'allarme decine di persone che affollavano l'ingresso del nosocomio. Non si conoscono le sue condizioni.Continua a leggere

L’ospedale Fatebenefratelli di Roma ha promosso una campagna di prevenzione della fibrillazione atriale grazie all’Apple Watch : Più di quattromila cittadini hanno accettato di partecipare alla campagna di prevenzione dei rischi della fibrillazione atriale promossa dall’Ospedale Fatebenefratelli – Isola Tiberina di Roma e da Magnetic Media Network. I volontari hanno usato gli Apple Watch delle ultime generazioni, grazie ai quali è possibile tracciare un elettrocardiogramma (ECG). I cittadini che hanno aderito all’iniziativa hanno prenotato il proprio ...

Torino : inaugurato il nuovo reparto di degenza di Oncoematologia pediatrica delL’ospedale Infantile Regina Margherita : Una giornata importante quella di oggi, in cui è stata inaugurata la nuova degenza di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Infantile Regina Margherita della Città della Salute di Torino (diretto dalla professoressa Franca Fagioli) con 16 camere singole, spazi dedicati all’attività ludica (sala giochi e spazio adolescenti), all’attività educativa (nido e scuola di ogni ordine e grado) ed ai genitori. Un nuovo importantissimo traguardo ...

La Chirurgia Vascolare delL’ospedale di Cosenza protagonista al congresso nazionale : Tre medici dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Vascolare dell’Ospedale Civile dell’Annunziata di Cosenza, diretta dal Prof. Francesco Intrieri, sono intervenuti al XVIII congresso nazionale della Società Italiana di Chirurgia Vascolare ed EndoVascolare, che si è svolto a Firenze, per presentare gli ottimi risultati raggiunti dall’Unità grazie all’utilizzo di moderne tecniche operatorie. Alla presenza di oltre 150 medici ...

Bolzano. Claudiana : firmata la convenzione con L’ospedale per l’uso della mensa : È stata approvata nel corso della recente seduta della Giunta provinciale la prosecuzione della convenzione con la Scuola provinciale superiore

Gli allievi del Corso di Chimica dell’Università di Torino hanno posizionate viole del pensiero nelle fioriere delL’ospedale Mauriziano di Torino : 42 allievi del Corso di Chimica dell’Università di Torino del professor Valter Boero hanno svolto volontariamente una esercitazione presso l’ospedale Mauriziano di Torino. Il Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali e Alimentari ha infatti una convenzione con l’ospedale per attività didattiche inerenti il verde e gli healing garden. E’ stato infatti dimostrato scientificamente che la cura degli spazi con le piante ha effetti molto ...

Catania - finanziere si suicida buttandosi dal 4° piano delL’ospedale. Era ricoverato in psichiatria : Un sottufficiale della Guardia Di Finanza si è tolto la vita gettandosi dal quarto piano del policlinico di Catania. L'uomo era ricoverato nel reparto di psichiatria e da circa un anno era in aspettativa per motivi di salute. Non avrebbe lasciano nessun messaggio per motivare il suo gesto estremo.Continua a leggere

Oncologia : Massimo Di Maio delL’ospedale Mauriziano di Torino è il nuovo segretario nazionale Aiom : Il professor Massimo Di Maio, Direttore dell’Oncologia universitaria dell’ospedale Mauriziano di Torino, è il nuovo segretario nazionale dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom), la più importante e rappresentativa Società Scientifica dell’Oncologia italiana, che raggruppa oltre il 95% dei medici che si occupano di questa disciplina. L’elezione è avvenuta durante il XXI° Congresso nazionale della ...