Isola delle Femmine | mostra su Joe Di Maggio

La danza delle trombe marine sull'Isola d'Elba - filmato mozzafiato : Un fenomeno davvero mozzafiato si è verificato questa mattina nel mar Tirreno, precisamente poco a largo dell'isola d'Elba. Alcuni cumulonembi che sorvolavano l'isola hanno trovato le condizioni...

Minorca : a novembre l’Isola della calma delle Baleari ospiterà Starlight - il congresso sull’astroturismo : Dal 28 al 30 novembre nel suggestivo scenario dell’isola di Lazareto a Minorca, si terrà la seconda edizione di Starlight, il congresso internazionale dedicato all’astroturismo, che vedrà partecipazione di oltre 50 professionisti locali ed internazionali. La fondazione Starlight ha scelto Minorca come sede del congresso in quanto l’isola è stata nominata destinazione turistica e riserva Starlight, dopo che numerosi esperti e appassionati hanno ...

Sesso troppo rumoroso in crociera - coppia di turisti lasciata su un’Isola delle Barbados : Disavventura per una coppia di turisti tedeschi a bordo della nave da crociera Mein Schiff 5 della compagnia Tui: dopo che i vicini di cabina hanno segnalato al personale di bordo i loro incontri sessuali troppo rumorosi, il capitano ha deciso di farli sbarcare lasciandoli di notte su un'isola delle Barbados. I due ora sono ricorsi alle vie legale: chiedono i danni morali e il rimborso delle spese della vacanza.Continua a leggere

Madeira - l’Isola di cui Ronaldo è il re e dove la sua statua ha il “fallo dorato” per il tocco delle turiste : Ora Sul Fatto Quotidiano un’ampia pagina dedicata a Madera, l’isola portoghese dove è nato Cristiano Ronaldo. dove, di fronte al suo museo ed al suo hotel, sorge la statua in suo onore. E’ quella che cercano tutti i turisti, una volta arrivati sull’isola. Perché è lui il re di Madeira. “La portoghese Madeira è il piedistallo da 300mila abitanti del calciatore, adibita a set della culla del mito”. Gli abitanti ...

Ascolti TV | Venerdì 18 ottobre 2019. Tale e Quale Show 19.5% - L’Isola di Pietro riparte dal 14.6%. Il Paradiso delle Signore 15.8% : L'Isola di Pietro 3 - Gianni Morandi Su Rai1 Tale e Quale Show ha conquistato 3.903.000 spettatori pari al 19.5% di share. Su Canale 5 L’Isola di Pietro 3 ha raccolto davanti al video 2.961.000 spettatori pari al 14.6% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.208.000 spettatori pari al 49% di share e Criminal Minds è piaciuto a 822.000 spettatori (4%). Su Italia 1 Guardians – Il Risveglio dei Guardiani ha catturato ...

Giorgia Venturini parla di Taylor Mega : "All'Isola mi ha fatto delle avances" : Da 'triangolo' amoroso a 'rettangolo' è un niente e ci pensa Giorgia Venturini a metterci del suo nella vicenda (già intricata di suo) che coinvolge Taylor Mega, Erica Piamonte e Giorgia Caldarulo. Ricordiamo innanzitutto chi è Giorgia Venturini: lei è un'ex naufraga dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, la stessa in cui anche Taylor è stata concorrente, seppur per breve tempo.La showgirl, presente a Tiki Taka con Wanda Nara, ha ...

Orrore in Sardegna - bracconieri uccidono una delle prime aquile di Bonelli reintrodotte nell’Isola [FOTO] : L’atto di bracconaggio, penalmente gravissimo e rilevante, mette a rischio l’esito di un progetto internazionale di conservazione della specie, che vede il coinvolgimento di Commissione Europea, Regione Sardegna, ISPRA, Forestas, Corpo Forestale Regionale, GREFA Spagna, Parco Regionale di Tepilora. Si attendono gli esiti delle attività investigative in corso Si chiamava Tepilora l’aquila ritrovata morta vicino al lago di Monte Pranu nel Sulcis. ...

L’incredibile storia dell’Isola delle Rose - Elio Germano è l’ingegnere Giorgio Rosa nel nuovo progetto italiano Netflix : L'incredibile storia dell'Isola delle Rose, nuovo film italiano per Netflix Cominciate da una ventina di giorni le riprese de “L’incredibile storia dell’Isola delle Rose” un ...

L’incredibile Storia dell’Isola delle Rose con Elio Germano nuovo film originale Netflix : L’incredibile Storia dell’isola delle Rose nuovo film originale italiano Netflix Il sito americano deadline annuncia in esclusiva l’arrivo di un nuovo film originale Netflix tutto italiano, prodotto da Rai Cinema. Si tratta de L’Incredibile Storia dell’Isola delle Rose – The Incredible Story of Rose Island, una commedia diretta da Sydney Sibilia, famoso per la trilogia di Smetto Quando Voglio, con protagonista ...

Ornella Muti spiega perché ha rifiutato L’Isola dei Famosi e il GF “Circo delle emozioni” : Ornella Muti rivela: “Mai in un reality. Mi hanno proposto L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello” Ospite della trasmissione I Lunatici sulle frequenze di Radio2, Ornella Muti ha parlato della sua carriera e dichiarato che non parteciperebbe mai ad un reality show. La leggendaria attrice, parlando di Temptation Island Vip (dove tra i concorrenti […] L'articolo Ornella Muti spiega perché ha rifiutato L’isola dei ...