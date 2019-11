Incidente con lo scooter a Palermo | il 21enne Daniel Giordano muore dopo tre giorni di

Roma - Incidente sull'A1 : scontro tra pullman - tir e auto - un morto. Chiusa l'autostrada : incidente sull'autostrada A1 tra un pullman, un autoarticolato e un'auto: un uomo ha perso la vita. È successo in direzione sud, km 5.64, altezza area servizio Prenestina a Roma. Sul...

Rapina iPhone a Napoli - la polizia lo insegue : Incidente con lo scooter - è grave : Individuato grazie al servizio di geolocalizzazione del telefono cellulare l'uomo che la scorsa notte, alle 2,30, ha Rapinato una ragazza in via Giacinto Gigante a Napoli con la minaccia di una...

Verissimo Gerry Scotti racconta il grave Incidente cha ha avuto il figlio : Il presentatore Gerry Scotti a “Verissimo”, ha detto che sarà in tv con un nuovo programma che condurrà, da lunedì prossimo si chiamerà “Conto alla rovescia” e dice: «C’era la necessità di trovare un nuovo format, un salotto tra amici, molto più quiz, nelle prove anche io ho fatto il concorrente e sono lieto di comunicare che una volta sono arrivato al gioco finale vincendo 47mila euro! Che ovviamente non mi verranno dati…». Gerry ...

F1 - GP Brasile 2019 : Leclerc e Vettel convocati dai commissari. Ferrari a rischio penalità per l’Incidente? : Sebastian Vettel e Charles Leclerc sono stati convocati dai commissari di gara al termine del GP del Brasile 2019, penultima tappa del Mondiale F1. I due piloti della Ferrari si sono resi protagonisti di un incidente a cinque giri dal termine, sul rettilineo dopo la prima chicane il tedesco ha cercato di superare il compagno di squadra e ha allargato leggermente la traiettoria portando al contatto tra i due alfieri di Maranello. Le due vetture ...

Formula 1 - Hamilton si assume le proprie responsabilità : “l’Incidente con Albon? Ho riguardato il replay e…” : Il pilota della Mercedes si è soffermato sul contatto avuto nel finale con Albon, assumendosi la piena responsabilità La decisione era attesa ed è arrivata puntuale, Lewis Hamilton è stato penalizzato dai Commissari di Gara del Gp del Brasile, perdendo dunque il podio a favore di Carlos Sainz. Photo4/LaPresse Il britannico ha pagato il contatto nel finale con Albon, costato carissimo al driver della Red Bull, costretto a chiudere la gara ...

Formula 1 - scontro fratricida tra Vettel e Leclerc in Brasile : ecco l’Incidente che fa infuriare la Ferrari [VIDEO] : A cinque giri dalla fine del Gran Premio del Brasile, Vettel e Leclerc entrano in contatto e si auto-eliminano facendo infuriare il team principal Binotto E’ il giro numero 66 dei 71 previsti, le due Ferrari sono in lotta per il quarto posto. Leclerc fredda Vettel alla prima curva, sorprendendolo all’interno e prendendosi la posizione con una manovra pazzesca. Il tedesco però non ci sta così sul rettilineo prova a ripassare ...

F1 - GP Brasile 2019 : Lewis Hamilton rischia la penalizzazione! Incidente con Albon - Sainz spera nel podio! : Non è stato sicuramente un GP del Brasile facile per Lewis Hamilton. Il sei volte campione del mondo ad Interlagos, sede del penultimo round del Mondiale 2019 di F1, è giunto terzo preceduto da uno splendido Max Verstappen, protagonista assoluto con la Red Bull, per la velocità espressa e la decisione nei sorpassi anche nei confronti dell’alfiere della Mercedes, e dal sorprendente francese della Toro Rosso Pierre Gasly, bravo ad ...

Moto 3 – Incidente Dennis Foggia - il giovane pilota in ospedale : l’esito della tac e le sue condizioni : Per fortuna solo un grande spavento per Dennis Foggia dopo l’Incidente in Moto3: tac negativa per il giovane pilota italiano che sui social rassicura i fan “Grazie a tutti per l’affetto. Sono dolorante, ma sto bene”, con questo messaggio scritto sui propri profili social, Dennis Foggia rassicura fan, amici e follower sulle proprie condizioni fisiche. Solo tanta paura per il giovane pilota italiano protagonista di un ...

Sedicenne ruba la macchina alla madre e muore in un Incidente. Con lui altri 7 minorenni - poco prima un video postato su Instagram : Tragedia a San Daniele, in provincia di Udine, in Friuli. Un Sedicenne ha preso l’auto della madre e ha fatto salire a bordo sette compagni di classe per portarli a fare un giro. Una bravata che gli è costata la vita. Attorno alle 2 della notte tra il 16 e il 17 novembre, la macchina è infatti uscita di strada sulla provinciale 5 tra Rodeano di Rive d’Arcano e Villanova di San Daniele e, dopo aver abbattuto un palo dell’illuminazione ...

Moto3 – Incidente Foggia - Dennis trasportato in ospedale : gli aggiornamenti sulle condizioni dell’italiano : aggiornamenti sulle condizioni di Dennis Foggia: ecco come sta il giovane pilota dello Sky Racing Team La gara di Moto3 del Gp di Valencia è iniziata con uno spaventoso Incidente che ha messo ko Dennis Foggia: il giovane pilota dello Sky Racing Team è rimasto coinvolto in un brutto schianto che ha costretto ad interrompere la gara e all’intervento delle ambulanze. Foggia è risultato presto cosciente e ha mosso le gambe, quindi ...

Incidente in Friuli - 16enne prende l’auto della mamma e si schianta contro un palo : morto : Incidente mortale sulla strada sulla provinciale 5 tra Rodeano e San Daniele del Friuli, in provincia di Udine: un ragazzo di 16 anni, Daniele Burelli, ha sottratto di nascosto l'auto della mamma per andare a fare un giro con 7 suoi compagni di classe, nonostante il forte maltempo, ma è uscito di strada e si è cappottato dopo essersi schiantato contro un palo della luce. È morto sul colpo.Continua a leggere

Alex Zanardi : “Sopravvissi all’Incidente con meno di un litro di sangue in corpo” : Il 15 settembre 2001 la vita di Alex Zanardi è cambiare per sempre. Il terribile incidente del Lausitzring lo portò ad un passo dalla morte, con il pilota classe 1966 che dovette subire l'amputazione di entrambe le gambe. Una menomazione che non ha intaccato lo spirito del bolognese che ha continuato a praticare lo sport a livello agonistico diventando un esempio per tutti. A distanza di anni, Zanardi è tornato a parlare di quella maledetta ...

Mara Venier in ospedale - Incidente domestico per la conduttrice. Cosa è successo : Piccola disavventura per Mara Venier. La regina della Domenica pomeriggio italiana è stata vittima di un incidente domestico che l’ha costretta alle cure mediche. A Mara Venier è toccata una lieve distorsione ad alcune dita di un piede, il motivo? Sembra che la nostra amata presentatrice abbia il ‘vizietto’ di girare per casa a piedi nudi. E a rivelarlo è stata lei stessa: “Sempre scalza in casa…ecco Cosa capita…siamo alle solite!”. Nel filmato, ...

Incidente Livorno : morto poliziotto - si è schiantato contro il casello di Rosignano Marittimo : È un poliziotto di 57 anni, Fernando Feletta, in forza alla Questura di Livorno, la vittima dell'Incidente avvenuto la scorsa notte alla barriera autostradale della A 12 di Rosignano Marittimo. L'auto condotta dall'uomo, che stava rientrando da Roma, si è schiantata contro le lamiere divisorie di accesso ai caselli autostradali.Continua a leggere