Buu a Balotelli | sospesa la chiusura di un settore del Bentegodi per il Verona

Fonte : calcioefinanza

(Di giovedì 21 novembre 2019) La corte sportiva d’appello nazionale della Figc ha sospeso ladelPoltrone Est dello stadiodi, decisa dal giudice sportivo per cori razzisti contro Mariodurante la partita-Brescia. La Corte ha disposto un supplemento istruttorio per esaminare il ricorso presentato dal club veneto, sospendendo la sanzione in vista della … L'articolo Buu aladi undelper il

Gazzettino : 'Buu' a Balotelli, sospesa la chiusura della curva del Verona - News24Italy : #Buu razzisti a Balotelli, Corte Figc 'riapre' curva Verona - SwimmerGirl_90 : RT @MarcoDiMaro: Sospesa la chiusura del settore dell'Hellas Verona dove partirono i buu a Balotelli. Accolto parzialmente il ricorso dell… -