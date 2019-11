Amnesty | Facebook e Google minacciano diritti umani

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 21 novembre 2019) Roma - "La sorveglianza onnipresente da parte disu miliardi di persone rappresenta una minaccia sistemica ai". Questo l’avvertimento lanciato daInternational che ha presentato un nuovo rapporto sul tema, chiedendo anche una trasformazione radicale del modello di core business dei giganti della tecnologia. Come fa sapereInternational il rapporto, Surveillance Giants, illustra "come il modello di business basato sulla sorveglianza disia intrinsecamente incompatibile con il diritto alla privacy e rappresenti una minaccia sistemica per una serie di altri, tra cui la libertà di opinione e di espressione, la libertà di pensiero e il diritto all'uguaglianza e alla non discriminazione". "dominano le nostre vite moderne, raccogliendo e monetizzando i dati ...

C0d3r_ : Amnesty International: '#Facebook e #Google hanno sottomesso gli utenti' - AmnestySvizzera : La sorveglianza da parte di Facebook e Google minaccia i diritti umani - Boske_DG : RT @sputnik_italia: #Google e #Facebook usano modelli di #business che minacciano i #dirittiumani - #AmnestyInternational -