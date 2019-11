Terremoto | sciame sismico nel Veronese | tre scosse in rapida sequenza

Terremoto Calabria - scossa di magnitudo 3.1 davanti alle coste di Scalea : sciame sismico in atto : scossa di Terremoto in Calabria nella prima mattinata di oggi lunedì 18 novembre. Un sisma di magnitudo 3.1 ha colpito poco fa la zona antistante le coste della provincia di Cosenza. con epicentro al largo di Scalea. Si tratta della stessa dove in atto da giorni uno sciame sismico. Il Terremoto è stato preceduto da altre scosse di minore intensità.Continua a leggere

Terremoto Calabria : sciame sismico nel Tirreno Meridionale [MAPPE e DATI] : Uno sciame sismico è in corso in Calabria: nella notte una scossa di Terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata in mare, nel Tirreno Meridionale, di fronte a Scalea (Cosenza), alle 2.07. L’ipocentro è stato localizzato a 6.6 Km di profondità. Non si registrano danni a persone o cose, anche se il movimento tellurico è stato avvertito dalla popolazione locale. Nelle ore precedenti e poi in quelle successive sono state registrate altre ...

Terremoto oggi M 2.0 a Sion/ Ingv ultime scosse - sciame lungo il confine svizzero : Terremoto oggi M 2.0 a Sion, Ingv ultime scosse: sciame sismico in corso lungo il confine fra l'Italia e la Svizzera. I dettagli

Terremoto Marsica - prosegue lo sciame sismico : “siamo impreparati a far fronte a ciò che può succedere” : Dal punto di vista sismico e geologico in effetti non sono stati eventi particolarmente anomali, e si inquadrano perfettamente nel contesto delle strutture tettoniche regionali che con il loro andamento NW-SE seguono l’allungamento della catena appenninica dalle Apuane alla Calabria. E’ quanto scrive il geologo Antonio Moretti sulla propria pagina Facebook in riferimento al Terremoto di magnitudo 4.4 che si è verificato nella Marsica lo ...

Terremoto in provincia de L'Aquila - almeno 70 scosse nella notte : "Sciame sismico imprevedibile" : Sono almeno 70 le scosse che si sono registrate dopo il Terremoto di magnitudo 4.4 che ha colpito il territorio al confine tra Lazio e Abruzzo ieri. L'ultima c'è stata questa mattina alle 11.43 di magnitudo 2.6. Alessandro Amato, dirigente di ricerca dell'Ingv: "Sciame sismico imprevedibile. Faglia diversa rispetto a quella di Amatrice, ma stesso meccanismo di movimento. Avvertita lontano perché più profonda".

Terremoto in tempo reale oggi - nuove scosse nella zona tra l'Aquila e Frosinone - sciame sismico avvertito anche a Roma - gente per strada e tanta paura : Una notte lunga da passare quella appena trascorsa in provincia dell'Aquila e anche in alcuni comuni nel Lazio. Dopo la forte scossa del tardo pomeriggio di ieri, di magnitudo 4.4, durante tutta la notte sono state registrati altri eventi sismici. In particolare un nuovo evento abbastanza significato è avvenuto subito dopo le 24 per esattezza alle 0,19. La scossa di magnitudo 3.5 è stata registrata a pochi chilometri da

Terremoto - prosegue lo sciame sismico tra Lazio e Abruzzo : tanta paura e scuole chiuse : prosegue lo sciame sismico tra Lazio e Abruzzo: ieri una forte scossa di Terremoto magnitudo 4.4 si è verificata a 5 km a sudest da Balsorano (L’Aquila). L’ultimo evento è stato registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle ore 06:04 di questa mattina, una scossa di magnitudo 1.7 a 5 km a nordovest da Pescosolido (Frosinone). tanta paura ma nessun danno nelle zone interessate dallo sciame sismico. Oggi e ...

Terremoto nella Marsica - continua lo sciame sismico : notte di paura tra Lazio e Abruzzo - nuova forte scossa : continua a tremare la terra nella Marsica, al confine tra Lazio e Abruzzo, dove nelle ultime ore si sta verificando un vero e proprio sciame sismico. Dopo la scossa di Terremoto di magnitudo 4.4 di ieri pomeriggio, nella notte alle 00:20 si è verificato un altro sisma di magnitudo 3.5 a 10.6km di profondità. Le scosse minori si susseguono a ripetizione, ad una media di 5 ogni ora. La popoLazione locale è impaurita, ben consapevole

Terremoto Sion - continua lo sciame sismico del Canton Vallese al confine Italia-Svizzera [MAPPE e DATI] : continua lo sciame sismico del Canton Vallese, al confine Italia–Svizzera, dove la terra trema da giorni. Nella serata di ieri si sono verificate nuove scosse di Terremoto, la più forte di magnitudo 3.0 alle 19:35 (vedi mappe nella gallery a corredo dell'articolo), a meno di 10km di profondità. L'epicentro delle scosse è tra Arbaz e Grimisuat, piccoli comuni di montagna a Nord di Sion, una delle principali città della Svizzera

Terremoto in tempo reale - sciame sismico in Calabria - trema più volte la terra a Crotone : Diverse scosse sono state segnalate dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. Nelle vicinanze di Crotone in Calabria. E' in atto da qualche giorno uno sciame sismico che sta interessando tutta la costa jonica calabrese. Solo nella mattinata appena trascorsa sono diversi gli eventi sismici avvenuti, anche di lieve intensità, sempre nella stessa zona. Una la scossa di magnitudo 2 registrata oggi. La scossa

Terremoto - ancora paura in Calabria : continua lo sciame sismico. E' collegato ai vulcani sottomarini del Tirreno? : Non si arrestano le scosse di Terremoto che hanno causato grande paura nei giorni scorsi in Calabria, soprattutto nel cosentino tirrenico. Nell'area epicentrale, nel mar Tirreno al largo di Diamante e Scalea, si è innescato un vero e proprio sciame sismico con decine di scosse negli ultimi giorni. Ecco le scosse che si sono verificate tra ieri sera e la giornata di oggi: Sabato 26 ottobre ore 18:40 – magnitudo 2.0 Domenica 27

Terremoto in Calabria - sciame sismico in atto nel mar Tirreno : 27 scosse nelle ultime ore [MAPPE e DATI] : Ieri mattina la Calabria è stata svegliata dal Terremoto di magnitudo 4.4 che alle 06:31 ha provocato grande paura soprattutto nel cosentino tirrenico: da quel momento nella stessa area epicentrale, nel mar Tirreno al largo di Diamante e Scalea, si è innescato un vero e proprio sciame sismico con 27 scosse nelle ultime ore. Di seguito l’elenco aggiornato in ordine cronologico di tutte le scosse della zona: Sabato 26 Ottobre ore 15:51 ...

Terremoto a Chioggia di 3.3 - paura a Venezia tra cittadini e turisti. L'Ingv : «Sciame in corso» : Terremoto, paura 28 minuti dopo mezzogiorno nella laguna veneta. Una scossa di magnitudo 3.3 è stata registrata dall'istituto nazionale di vulcanologia nel mare Adriatico a pochi...

Terremoto oggi M 4.4 in Calabria/ Ingv ultime scosse : sciame sismico a Cosenza : Terremoto oggi M 4.4 in Calabria, Ingv ultime scosse: probabile sciame sismico in corso di fronte alla costa calabrese, a Cosenza