Sviluppo sostenibile | Cresco Award ai migliori progetti dei Comuni

Clima : Mattarella - ‘grazie a Comuni Sviluppo sostenibile traguardo popolare’ : Roma, 19 nov. (Adnkronos) – “Tutte le istituzioni -e a tutti i livelli- devono sentirsi partecipi e costruttrici di una nuova qualità della crescita civile, sociale, economica. Davanti ai mutamenti Climatici, davanti alla necessità di una crescita compatibile con l’ambiente e con l’equità sociale, davanti agli obiettivi inderogabili dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, avvertiamo in questo momento lo stretto legame ...

Eni : rilancia partnership strategica con Angola per Sviluppo sostenibile : Roma, 13 nov. (Adnkronos) – Oggi l’Amministratore Delegato di Eni Claudio Descalzi e rappresentanti del Governo Angolano hanno firmato un Protocollo di Intesa ed una serie di altri accordi che spaziano dallo sviluppo locale alle energie rinnovabili, dalla salute alla ricerca di idrocarburi e che si inquadrano nella strategia di sviluppo a lungo termine di Eni, che coniuga il business tradizionale con l’impegno per la crescita ...

Eni : rilancia partnership strategica con Angola per Sviluppo sostenibile (3) : (Adnkronos) – Infine, Eni e l’Agenzia Nazionale del Petrolio, del Gas e dei biocombustibili (Anpg) hanno firmato i contratti di acquisizione dei diritti minerari sul blocco offshore 1/14, che vede Eni come operatore con il 35%, in consorzio con Equinor (30%), Sonangol P&P (25%) e Acrep (10%), e sul blocco onshore Cabinda centro, che vede Eni operatore con 42.5%, ExxonMobil con il 32.5%, e Sonangol P&P con il 25%. Gli accordi ...

Eni : rilancia partnership strategica con Angola per Sviluppo sostenibile (2) : (Adnkronos) – Eni e il Governo dell’Angola hanno altresì firmato l’Accordo di Concessione per un impianto fotovoltaico da 50 MWp nella provincia di Namibe, dove Eni supporta progetti di sviluppo rurale, e collegato alla rete di trasmissione nel sud del Paese. La centrale verrà realizzata da Solenova, joint venture tra Eni e Sonangol dedicata allo sviluppo di progetti di energia rinnovabile. Tale iniziativa è in linea con la ...

Alimentazione : Conte - ‘Sviluppo sostenibile eliminando fame’ : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Non potremo realizzare uno sviluppo realmente sostenibile se non saremo in grado di eliminare la fame che continua ad affliggere oltre 820 milioni di persone, soprattuto nel continente africano, e se non riusciremo ad assicurare un accesso universale a diete sane e sostenibili”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo alla Fao alla Giornata mondiale ...

Sprechi alimentari - FAO : per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo sostenibile è necessario un grosso passo avanti : Il nuovo rapporto lanciato oggi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) offre approfondimenti sulle quantità e sulle cause delle perdite alimentari nelle diverse fasi della filiera alimentare, sollecitando scelte consapevoli per la loro effettiva riduzione e segnalando nuove metodologie per monitorarne i progressi. In questo modo, afferma il rapporto, non solo sarà possibile compiere ...

Imprese e Sviluppo sostenibile - sei raccomandazioni per il Green Reporting : Roma, 10 ott. (AdnKronos) – Da un maggiore spazio alle tematiche ambientali alla Climate Action fino alla Circular Economy: sono sei le ‘raccomandazioni per il Green Reporting’ presentate dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile nel corso dell’evento ‘La Green economy nel Reporting non finanziario’, organizzato con il supporto di Itelyum, player italiano nell’economia circolare, e in ...

Come è messa l'Italia con gli obiettivi di Sviluppo sostenibile? : Dal Rapporto ASviS 2019 (l'ASvis è l'Agenzia italiana per lo sviluppo sostenibile) dal titolo “l'Italia e gli obiettivi di sviluppo Sostenibile” emergono tutte le contraddizioni made in Italy. Da un lato, i ritardi e la mancanza di una chiara strategia di attuazione dell'Agenda 2030, dall'altro alcuni segnali incoraggianti, Come l'impegno del governo a inserire nella Costituzione il principio dello sviluppo sostenibile, a dotarsi di ...

Prete (Unioncamere) : “Sviluppo sostenibile opportunità di crescita” : Roma, 7 ott. (Labitalia) – “Uno sviluppo sostenibile non è solo una necessità dal punto di vista etico, sociale, ambientale. Ma è anche un’opportunità importante di crescita per le imprese e, più in generale, per l’intero sistema economico. Perché sostenibilità è sinonimo di competitività”. E’ quanto ha evidenziato il vicepresidente vicario di Unioncamere, Andrea Prete, oggi a Roma in occasione ...

Eni : rafforza cooperazione con Mozambico per Sviluppo sostenibile e decarbonizzazione : Roma, 7 ott. (AdnKronos) – Il ministro delle Risorse Minerarie del Mozambico Ernesto Max Tonela e l’ad di Eni Claudio Descalzi hanno firmato oggi a Maputo un Protocollo d’Intesa per la definizione di progetti in materia di sviluppo sostenibile e decarbonizzazione. La firma è avvenuta alla presenza del Presidente della Repubblica del Mozambico Filipe Nyusi. Il protocollo, si legge in una nota, prevede la cooperazione tra ...

Eni : rafforza cooperazione con Mozambico per Sviluppo sostenibile e decarbonizzazione (2) : (AdnKronos) – Altre aree di cooperazione sono relative all’accesso all’energia (SDG 7), lo sviluppo di industria, innovazione e infrastrutture (SDG 9), la gestione sostenibile delle foreste (SDG 15), la lotta al cambiamento climatico e contro gli impatti ambientali (SDG 13), l’accesso all’istruzione e alla formazione (SDG 4, 8), la diversificazione economica (SDG 8), l’accesso all’acqua (SDG 6) e ...