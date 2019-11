Multe e tasse non pagate? Conto corrente sarà pignorato Norma choc in Manovra Pd-M5s

«Bonus facciate» per le ristrutturazioni Contanti - tetto a 2 mila euro. Multe a chi rifiuta Pos|Da luglio meno tasse in busta : La misura voluta dal ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini, varrà per il 2020, servirà a «dare un nuovo volto alle nostre città», spiega il comunicato del Consiglio dei ministri che spiega la Manovra. Confermate le detrazioni per la riqualificazione energetica, le ristrutturazioni edilizie e l’acquisto di mobili ed elettrodomestici