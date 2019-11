Messina | esplosione deposito fuochi d' artificio a Barcellona | vittime

Fonte : liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Palermo, 20 nov. (Adnkronos) - Unaè avvenuta in undid'e polveri piriche aPozzo di Gotto, nel messinese. Secondo le prime informazioni ci sarebbe delle. I Vigili del Fuoco sono sul posto. All'interno della fabbrica c'erano cinque persone.

TgLa7 : #Messina Esplosione in fabbrica di fuochi d'artificio a Barcellona Pozzo di Gotto. Secondo fonti locali ci sarebber… - TgLa7 : #Messina : esplosione in deposito di fuochi d'artificio e polveri piriche a Barcellona Pozzo di Gotto, in località… - passaricaterina : Esplosione in una fabbrica di fuochi pirotecnici a Barcellona, strage: quattro morti - Video -