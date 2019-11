Mattarella | non abbassare la guardia nella tutela dei minori

Mattarella : i Comuni sono la base della Repubblica - non la periferia : Mattarella: "L'assemblea dell'Anci e' sempre molto importante per il Paese, e' un'occasione per approfondire e adeguare l'azione delle Istituzioni

Mattarella - il discorso all’Anci : “A Venezia ritardi non più accettabili. Soluzione per Taranto è di primaria importanza per il Paese” : Venezia e Taranto. Nel suo discorso ai sindaci riuniti all’assemblea Anci, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si concentra inevitabilmente su due Comuni che, per motivi diversi, sono al centro delle attenzioni del Paese. “Solidarietà e vicinanza a Taranto, investita, in questi giorni, da una grave questione, la cui Soluzione è di primaria importanza per l’economia e il lavoro italiani”, ha detto il capo dello Stato ...

Venezia : Mattarella - 'blocchi e ritardi per opere sicurezza non più accettabili' : Arezzo, 19 nov. (Adnkronos) - "Anche la solidarietà contribuisce alla sicurezza. Solidarietà concreta, tangibile, che sa rispondere con la condivisione ai bisogni di ogni giorno e alle emergenze. Oggi il senso di questo impegno si rivolge alla città di Venezia, che ha vissuto e vive ore di angoscia

Acqua alta a Venezia - Mattarella : “Ritardi non più accettabili” : “Non dobbiamo lasciare soli i Veneziani, anzitutto nel lavoro di recupero e di riorganizzazione della vita civile, e poi nel completamento delle opere capaci di mettere in sicurezza una realtà tra le più belle e ammirate del mondo intero. Blocchi e ritardi non sono ulteriormente accettabili”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, parlando della situazione di Venezia falcidiata dal maltempo. L'articolo Acqua ...

**Terremoto : Mattarella - ‘tempo ricostruzione stringe - non disperdere comunità’** : Roma, 19 nov. (Adnkronos) – “Solidarietà fattiva va ribadita per i Comuni del Centro-Italia colpiti dai terremoti. Il lavoro di ricostruzione è faticoso, e purtroppo presenta lacune e lentezze. Non si tratta soltanto di ricostruire edifici, pur importantissimi. Il tempo incalza perché occorre evitare che si disperdano le comunità”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo ad Arezzo ...

Anci : Mattarella - ‘non rassegnarsi a Italia a più velocità’ : Arezzo, 19 nov. (Adnkronos) – “Sarebbe gravemente sbagliato rassegnarsi a un’Italia a più velocità. Ciascuno ‘in ordine alfabetico: da Abano Terme a Zungri- sarà più forte se ridurremo gli squilibri tra chi abita al Nord e chi al Sud, tra chi vive nelle metropoli e chi nei piccoli centri, tra chi è vicino al mare e chi continua a rendere più belle le colline e le montagne”. Lo ha affermato il Presidente della ...

Luigi Di Maio : “Mario Draghi Presidente della Repubblica? Non tiriamo la giacca a Mattarella” : Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a 'Fuori dal coro' commenta l'ipotesi che l'ex governatore della Bce Mario Draghi possa essere eletto al Quirinale nel 2022: "Non mi sbilancio: abbiamo ancora un capo dello Stato nel pieno esercizio delle sue funzioni, e sarebbe come tirare la giacca a Mattarella".Continua a leggere

SCENARIO/ Mattarella - Ilva - regionali : ecco perché non si vota : La situazione non lo consente: il caso Ilva, la manovra, l'agenda elettorale regionale e istituzionale non permettono di andare alle urne

Sergio Mattarella - la nonnina che lo insultava rischia il carcere : il suo interrogatorio disperato : Tra chi potrebbe finire a processo per gli insulti irriferibili contro Sergio Mattarella c'è anche la signora Elvira Zanrosso, pensionata di 68 anni residente a Bologna. Erano i giorni della formazione del governo M5s-Lega, per la precisione il momento era quello in cui il Capo dello Stato rifiutò i

Liliana Segre : «Non avrei mai pensato di avere una scorta» Mattarella : «Intolleranza e odio fatti concreti» : Il presidente della Repubblica ha ricordato anche il caso della bambina discriminata su un autobus per il colore della pelle. «I bambini», ha aggiunto, «chiedono solidarietà contro intolleranza, l’odio e la contrapposizione»

Antisemitismo : Mattarella - ‘alternativa tra intolleranza e solidarietà non è retorica’ (3) : (Adnkronos) – Mattarella ha ripreso una considerazione contenuta nella prolusione del professor Massimo Inguscio: “chi può immaginare, chi può comprendere come sarà il mondo del futuro? La risposta è illuminante, chiedete ai vostri bambini. Credo che le risposte dei bambini, per chi li sa ascoltare, interpretare, siano sotto gli occhi di tutti: cercare di avere una vita serena e quindi una convivenza serena, un modo sereno di ...