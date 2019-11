CorSport | il 4-3-3 al momento è solo un’idea Ancelotti inizierà a provarlo da domani

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Del cambio modulo a cui pensaper il Milan (4-3-3) potrebbe avvantaggiarsi soprattutto Lozano, scrive il Corriere dello Sport. Il messicano non è partito per la Nazionale. È rimasto a Castel Volturno ad allenarsi. Per lui l’avvio di campionato non è stato semplice, ha dovuto adattarsi ad un nuovo modo di giocare. Il 4-3-3 potrebbe favorire la sua esplosione, che tutti aspettano dopo l’investimento di 50 milioni fatto dal Napoli per portarlo in azzurro. L’idea del cambio modulo, però, avverte il quotidiano sportivo, èun’ipotesi in via di valutazione.non ha ancora avuto il tempo di provarla in campo per l’assenza di molti dei componenti del gruppo (12 nazionali e 2 infortunati). Nei prossimi giorni il tecnico farà i primi test, a cominciare da, quando ci sarà la sessione tattica di preparazione in vista della partita di sabato pomeriggio. L'articolo ...

