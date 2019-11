Conte contro Salvini sul Mes | Delira | il suo è sovranismo da operetta

Scontro sul salva-Stati - M5S vuole un vertice. Salvini a Conte : «Venga a riferire in Aula» : Si chiama riforma del Mes, il meccanismo di stabilizzazione finanziaria d'Europa, il nuovo fronte che agita il governo Conte, già alle prese con le fughe in avanti della maggioranza sulla...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - l'asse contro Conte : così si ribellano alla riforma Ue del Mes : Non sono solo le opposizioni a mettere i bastoni tra le ruote a Giuseppe Conte. La questione del presunto accordo segreto stipulato con l'Unione europea sta mandando su tutte le furie anche i Cinque Stelle. "Il Parlamento aveva dato un preciso mandato al Presidente del Consiglio - tuonano i deputati

Ex Ilva - ArcelorMittal sospende il piano di chiusura. Incontro con Conte venerdì : «Non spegnere gli altiforni della ex Ilva fino alla definizione della causa civile». È stato questo l'invito fatto in mattinata dai giudici di Milano all'azienda. Per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella l'Ilva è un grande problema nazionale che va risolto con tutto l'impegno e la determinazione

Modena - le ‘sardine contro Salvini’ tornano in piazza : in 7mila a Contestare il leader della Lega : Le 'sardine contro Matteo Salvini' si sono date appuntamento anche a piazza Grande a Modena, in occasione del primo evento elettorale del leader della Lega in città. Nonostante la pioggia incessante, ci sarebbero circa 7mila persone in centro a Modena: sotto gli ombrelli i manifestanti hanno ripetuto lo slogan 'Modena non si Lega'.Continua a leggere

Matteo Salvini contro Conte : "Pare che abbia firmato un accordo segreto con l'Ue - in tal caso dovrà spiegare" : Se quello che circola su Giuseppe Conte e il Mes fosse vero, il governo dovrà far fronte all'ennesima rogna. Matteo Salvini, infatti, ha riferito delle voci che circolano in merito a "un accordo nascosto in Europa firmato per modificare il Meccanismo europeo di stabilità". Il leader leghista ha tutt

Antonio Conte e la lettera intimidatoria. La moglie : "Una bufala" - a valanga contro il Corriere della Sera : La notizia, rilanciata dal Corriere della Sera, secondo cui Antonio Conte sarebbe stato raggiunto da una lettera intimidatoria Contente un proiettile sarebbe falsa. A dirlo è stata la moglie del tecnico nerazzurro, Elisabetta Muscarello, dai suoi profili social. Conseguentemente anche la decisione d

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 Novembre : Conte e i pm di Milano contro Mittal. Pagherete caro pagherete tutto : Taranto Roma Il governo reagisce: “Ne risponderete, commessi dei reati” Il colosso: “Via dal 4 dicembre”. E vieta le ispezioni ai commissari. Il ricorso d’urgenza: “Così distruggono il sito” di Carlo Di Foggia Le sardine e i tonni di Marco Travaglio Mattia Santori, Roberto Morotti, Giulia Trappoloni e Andrea Garreffa: sono i quattro amici trentenni che a Bologna hanno guastato la festa a Salvini col flash mob delle “Sardine”, ...

Ex ilva - Conte ricorso contro Mittal - altiforni non vanno spenti : "E' stato depositato il ricorso ex art.700 cpc al fine di fermare il depauperamento di un asset strategico del nostro sistema industriale

Ilva - chiusura appesa a un filo : incontro Conte-Mittal ultimo spiraglio : La strada è in salita e la possibilità che si riapra la trattativa è appesa ad un filo. La convinzione che tutti i piani alternativi ad ArcelorMittal possano essere più...

Salvini a Bologna : "Vinciamo qui e Conte cadrà". In migliaia alla contromanifestazione : Matteo Salvini arriva a Bologna, per lanciare al Paladozza la campagna elettorale regionale di Lucia Borgonzoni, e migliaia di persone riempiono Piazza Maggiore per dire no alla presenza del leader leghista nella città rossa. È la manifestazione delle "sardine", silenti e stipate. Momenti di tensione, invece, di fronte al palazzetto dove si è svolto l'evento che sancisce l'inizio della sfida leghista al governatore uscente dell'Emilia ...

I pompieri contro il Conte Bis : "Meglio morire che infortunarsi" : Aurora Vigne Scioperi e presidi in molte città italiane contro la legge di bilancio. Mancano risorse per stipendi e organici. La rabbia dei pompieri: "Quando abbiamo un incidente ci paghiamo da soli le prime cure e poi ci troviamo da soli davanti allo Stato" Rabbia e tanta amarezza. Sì, perché della parole del premier Giuseppe Conte i vigili del fuoco non se ne fanno niente. In queste ore sono oltre 500 gli interventi dei pompieri ...

Mittal avvia l'abbandono di Ilva - scontro tra Conte e M5S. Di Maio : «No a ricatti dell'azienda» : ArcelorMittal deposita in tribunale l'atto di recesso dal contratto di affitto dell'Ilva di Taranto. È la mossa formale, preannunciata dieci giorni fa, con cui l'azienda...

ArcelorMittal - governo in alto mare. Le controproposte di Conte e le tensioni M5s su scudo penale : Nei giorni scorsi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, riferiscono fonti parlamentari, ha inviato ad Arcelor Mittal le controproposte del governo affinche' si riprenda la trattativa sull'ex Ilva. Tra queste anche la possibilita' di uno scudo penale, oltre alla revisione del contratto d'affitto e alla eventualita' della cassa integrazione per i lavoratori. Ma al momento non ci sarebbe stata alcuna risposta. Anzi, i legali di Arcelor Mittal ...

