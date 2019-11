Bari – Luigi De Laurentiis | “Lo stadio è la casa del tifoso”

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Il presidente delDeha parlato a margine del Social Football Summit, evento su marketing e comunicazione digitale nel mondo del calcio in corso a Roma “Il San Nicola non deve essere una cattedrale nel deserto. Anche lo sviluppo tecnologico é fondamentale. Lodeve essere un luna park di contenuti per un tifoso” Lodeve essere centrale nel progetto di una società, secondo il presidente, soprattutto per i tifosi “Loé la città e ladel tifoso. Stiamo firmando una convenzione che ci consentirà di utilizzare loa pieno per i prossimi 5 anni. Siamo già andati a lavorare in molte aree per dare all’impianto una veste più moderna. Abbiamo innovato ogni aspetto, dalle forniture dei bar al merchandising, anche per abituare i tifosi ad acquistare all’interno delloPer il prossimo futuro gli obiettivi a cui ...

