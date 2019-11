Manovra | gli emendamenti “ok boomer” di +Europa | via quota 100 | fondo per i fuorisede e

Giuseppe Conte : "La Manovra? Realizziamo il più grande taglio di tasse degli ultimi tempi" : “Realizziamo il più grande taglio di tasse degli ultimi tempi rispetto allo scenario a politiche invariate, in un quadro di finanza pubblica complicato”. È il messaggio che il premier Giuseppe Conte scrive su Facebook. “Chi dice il contrario o è un bugiardo o è in malafede”, scrive ancora. Poi i dettagli della manovra. Il premier elenca le misure principali della finanziaria che il governo sta ...

Manovra - Di Maio su battaglia in Parlamento per Quota 100 : 'Non si tocca' : Sono stati presentati circa 4.550 emendamenti in Parlamento su alcune misure contenute nella nuova Legge di Bilancio. Le proposte di modifica avanzate dalle varie forze politiche, infatti, riguardano i temi sui quali la maggioranza sembrerebbe ancora divisa, come la plastic-tax e il meccanismo della Quota 100. Su quest'ultimo tema si sarebbe accesa una lunga discussione in Parlamento tra Italia Viva che mira all'abrogazione totale della misura e ...

Manovra : Gualtieri - ‘drastico taglio costi transazioni e-pagamenti’ : Roma, 19 nov. (Adnkronos) – “Ai fini di una maggiore tracciabilità e trasparenza delle transazioni commerciali in chiave anti-evasione, il Governo intende agevolare i pagamenti elettronici riducendo drasticamente i costi delle transazioni non in contanti”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri alla cerimonia di inaugurazione del nuovo anno accademico della Gdf.L'articolo Manovra: Gualtieri, ...

**Manovra : Gualtieri - ‘nessun aumento tasse né tagli welfare’ ** : Roma, 19 nov. (Adnkronos) – Per raggiungere gli obiettivi della manovra “la strada scelta non è stata l’aumento della pressione fiscale. Al contrario in manovra ci sono misure per alleggerirne il peso”. “Né è stata scelta la via dei tagli a welfare, scuola e sicurezza”. Così il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri alla cerimonia di inaugurazione del nuovo anno accademico della Gdf.L'articolo ...

Manovra 2020 e sanità - svolta salta-fila : gli esami diagnostici si faranno dal medico di base : Stando a quanto previsto dal disegno della legge di bilancio 2020, che dovrà essere approvata entro il 31 dicembre prossimo, ci potrebbe essere a partire da gennaio una svolta salta-fila in ambito sanità. Alcuni esami diagnostici, realizzati con strumenti come elettrocardiogramma, spirometro, dermatoscopio e holter pressorio, potranno essere fatti dal medico di bas. La Manovra stanzia 235 milioni per i macchinari, con l'obiettivo ridurre le ...

Manovra/ Famiglia - le magagne dietro agli slogan su asili nido e assegni per i figli : Assegno per il figlio rinviato e poche risorse sugli asili nido. Ma soprattutto continua a prevalere la logica paternalistica e statocentrica

Dall’Iva agevolata sui profilattici al bonus sorveglianza : ecco gli emendamenti alla Manovra : Sono circa 4550 le proposte di modifica presentati in commissione Bilancio al Senato. Fra queste, più di 1.500 arrivano dalla stessa maggioranza. Tra gli emendamenti ci sono quelli preannunciati, come gli interventi su plastic tax o sugar tax. Ma spuntano anche delle vere e proprie novità, come la proposta dell'Iva sui preservativi al 10% e un'aliquota al 5% sugli assorbenti, ma solo se bio. Vediamo i cambiamenti che potrebbero interessare la ...

**Manovra : Gualtieri - ‘pil 2020 migliore aspettative’** : Roma, 18 nov. (Adnkronos) – ‘Il paese nel 2020 starà meglio del 2019″. Così il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri a ‘Otto e Mezzo’ su La7, sottolineando che ‘il prossimo anno potrebbe essere meglio delle nostre previsioni”. La nostra stima è +0,6% ma ‘io penso che potremo fare meglio”, afferma.L'articolo **Manovra: Gualtieri, ‘pil 2020 migliore aspettative’** ...

Parte l'assalto alla Manovra : la guerra tra gli alleati di Governo dietro la valanga di emendamenti : Con la presentazione dei 4500 emendamenti in Commissione Bilancio al Senato, inizia il consueto balletto parlamentare intorno alla manovra. Una valanga di proposte che sarà discussa solo in Parte, e ancor meno verrà approvata. Ma può invece tornare utile in quella che al momento sembra sia l’unica cosa interessi alle forze di maggioranza: la guerra delle bandierine fatta di accuse reciproche e di recriminazioni. La ...

Manovra - parte la carica degli emendamenti. M5s e Pd : “Limitare la stretta su auto aziendali ai nuovi contratti” : Limitare la stretta sulle auto aziendali ai nuovi contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2020. Lo prevede uno dei 400 emendamenti alla Manovra presentati dal M5S. Obiettivo è permettere alle aziende di programmare un ricambio del parco aziendale con veicoli ibridi o elettrici senza incidere su quelli già noleggiati. I Cinque stelle propongono anche di ridurre l’aliquota Iva sui kit di pannolini lavabili per l’infanzia. In commissione ...

Manovra - oggi arrivano gli emendamenti : scontro su tasse e Quota 100 : Manovra, il giorno degli emendamenti. Scadono oggi i termini per la presentazione, in Commissione bilancio del Senato, delle proposte di modifica alla legge di Bilancio e, nonostante gli auspici del...

Manovra - Conte : “Voglio ridurre ancora di più le tasse - come quelle sulle auto aziendali”. Di Maio : “Accolgo l’appello” : “Sto lavorando con il ministro dell’Economia Gualtieri perché voglio ridurre ancora di più le tasse, come ad esempio quella sulle auto aziendali. Faccio un appello ai gruppi parlamentari di maggioranza a collaborare con il governo, perché tutti ci si impegni a raggiungere questo risultato”. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando con il Corriere della Sera nel giorno degli emendamenti in Commissione alla legge di ...

Appello di Conte : meno tasse sulle auto Manovra - parte la sfida degli emendamenti : L’Appello: chiudiamo il cerchio, ci vuole più ambizioneNon accetto le falsità, la pressione fiscale è rimasta invariata