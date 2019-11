Il protagonismo del civismo

Napoli - gli arbitri possono cadere nella trappola del protagonismo e Giacomelli… : Napoli arbitri GIACOMELLI –Sabatini: La scena di Giacomelli che non va a verificare l’azione di Llorente al VAR è surreale, anche perché se c’era fallo dello spagnolo doveva fischiare la punizione per l’Atalanta NM LIVE – Fulvio Collovati, Sandro Sabatini, Francesca Benvenuti ed Antonio Petrazzuolo sono intervenuti su “ Napoli Magazine.Com” per paralre dell’episodio legato al rigore non concesso da ...

Diahann Carroll - morta la pioniera del protagonismo di colore in tv : l'omaggio delle colleghe : Un'icona nell'industria televisiva americana, da noi nota per lo più per Dynasty, nel quale ruppe un canone, e per il ruolo della mamma di Preston Burke in Grey's Anatomy: Diahann Carroll è scomparsa a 84 anni dopo aver lottato a lungo contro il cancro e la notizia ha fatto il giro del mondo ieri, 4 ottobre 2019, rimbalzando sui profili social di tanti colleghi, soprattutto delle colleghe, che hanno avuto in lei una fonte di ...