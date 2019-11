“È viva | ecco dove si trova” Silvia Romano | la conferma sulla cooperante rapita in Kenia

Yari Carrisi - l'incredibile verità sulla sorella Ylenia : "È viva - ecco perché ne sono sicuro" : Yari Carrisi pronuncia parole fortissime e davvero inaspettate sulla sorella Ylenia: "Lei è viva. perché devo seppellirla?". Il figlio di Al Bano e Romina Power è tornato a parlare della sorella scomparsa il primo gennaio 1994. Una ferita ancora aperta nella famiglia Carrisi. Al Maurizio Costanzo

viva RaiPlay - Fiorello vince la sfida : ecco le parole di Viale Mazzini : Fiorello vince la sfida. Un comunicato della Rai scrive trionfante che lo showman è riuscito a "portare uno show con contenuto originale per la prima volta su una piattaforma digitale". Ieri (dato registrato fino alle 23,59 anche per fruizione on demand) il varietà Viva RaiPlay! (compresa l’anteprim

“Beverly Hills 90210” non torna più : cancellato il revival della serie tv cult. Ecco perché : Beverly Hills 90210 non torna più in tv. A dare l’annuncio è stata la Fox, produttrice della serie, che in una nota ha spiegato che non si farà più il revival della serie tv cult degli anni ’90. Dopo il grande entusiasmo che aveva suscitato la notizia del reboot, accompagnata dalla messa in onda lo scorso luglio di una puntata speciale con tutti i protagonisti, ora è arrivata la marcia indietro. Niente più Kelly, né Brenda. E niente ...

viva RaiPlay - dopo lo show su Rai 1 tutti in streaming - ecco come rivederlo : Viva RaiPlay lo show di Fiorello su Rai 1 da rivedere in streaming su RaiPlay Fiorello è stato richiamato in Rai con un solo obiettivo: far partire la piattaforma (e app) RaiPlay e far capire agli italiani che hanno poca confidenza con la rete, cosa ci si può fare. O meglio cosa ci si può trovare su RaiPlay. Amante delle sfide, dopo il bar, l’edicola, gli show di prima serata e la radio, Fiorello decide di spostarsi sul web ma non senza un ...

Carta d’identità per registrarsi sui social - ecco la proposta di Italia viva : Carta d’identità per registrarsi sui social, ecco la proposta di Italia Viva registrarsi sui social network sarà possibile solo presentando una Carta d’identità: si potrà utilizzare il nickname che si vuole – quella scelta sarà rispettata – ma l’iscrizione potrà avvenire solamente tramite documento identificativo. È questo lo scenario che Italia Viva vorrebbe realizzare, su proposta dell’esponente Luigi Marattin, che ha fatto suo un ...

«viva RaiPlay!» - ecco come rinasce lo streaming della Rai : «Viva RaiPlay!», ecco come rinasce lo streaming della Rai«Viva RaiPlay!», ecco come rinasce lo streaming della Rai«Viva RaiPlay!», ecco come rinasce lo streaming della Rai«Viva RaiPlay!», ecco come rinasce lo streaming della Rai«Viva RaiPlay!», ecco come rinasce lo streaming della Rai«Viva RaiPlay!», ecco come rinasce lo streaming della Rai«Viva RaiPlay!», ecco come rinasce lo streaming della Rai«Viva RaiPlay!», ecco come rinasce lo streaming ...

Matteo Renzi saccheggia il Pd - altri due "acquisti" a Roma : ecco chi entra in Italia viva : Si teme una vera e propria slavina nel Pd verso Italia Viva, il partito di Matteo Renzi. A Roma, in una sala gremita al Teatro Adriano si è visto l'inizio della valanga che rischia di travolgere Nicola Zingaretti, con Athos De Luca e Luca Di Egidio. Il primo, riporta il Tempo, è un nome storico del

Italia viva di Renzi sceglie il simbolo online. Ecco secondo me qual è il più efficace : Matteo Renzi ha messo al voto online la scelta del simbolo del suo nuovo partito. “Sabato prossimo alle 18 in punto il simbolo di Italia Viva sarà ufficialmente presentato alla Leopolda 10″ ha annunciato su Facebook. La scelta del voto online è giusta, perché quello del sondaggio fra il proprio elettorato è l’unico modo per stabilire l’efficacia di un simbolo. Le analisi basate sulla comunicazione efficace (comprese le mie) ...

Lapo viva. Ecco il leader : Diciamoci la verità. Fintantoché non si sarà chiarito se Beppi Conte è il nuovo Craxi, o almeno un nuovo Forlani. Fintantoché non si sarà capito se Giggino possiede o meno la stazza internazionale di un nuovo Alfano. Fintantoché non sapremo se Matteo Renzi riuscirà o no a uscire dal cul de sac (per

Call of Duty : Modern Warfare : ecco i dettagli della modalità esclusiva per PS4 Special Ops Survival : Call of Duty: Modern Warfare è quasi arrivato e potrebbe avere o meno una modalità battle royale dopo il lancio. Ma una cosa che avrà sono le Spec Ops, e qualcosa che ha scatenato una forte polemica è il fatto che la Spec Ops Survival Mode sarà una modalità esclusiva per PS4 per un anno. Ora, sono emersi alcuni dettagli su questa discussa modalità.Come riportato in un'e-mail promozionale di Sony, la modalità è più o meno la stessa di Modern ...