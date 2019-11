Serena Enardu in crisi nera dopo la rottura con Pago | “Non è facile”

Fonte : lanostratv

(Di lunedì 18 novembre 2019) Temptation Island Vip,si sfoga sui social: non ha superato lacon? L’ex partecipante di Temptation Island Vip è stata assente sui social per l’intera giornata di ieri. Un’assenza che ha messo in allarme i suoi tantissimi fan visto che è sempre stata molto attiva dal momento in cui ha messo piede fuori dal reality show vip delle tentazioni condotto da Alessia Marcuzzi. E giusto poco fa la donna ha tenuto a chiarire il motivo di questa sua assenza, asserendo sul social fotografico: “Ieri mi sono addormentata e quando mi sono svegliata ero di malumore. E’ un periodo particolare…Mi vengono in testa mille pensieri che cerco di scacciare perché quando si ha il malumore bisogna evitare di nutrirlo con tutti i pensieri negativi. E non è facilissimo…” Insommanon ha certo fatto mistero di star vivendo un ...

zazoomnews : Serena Enardu momento ‘no’ lei rivela: “Periodo particolare non è facile” - #Serena #Enardu #momento #rivela: - MILEYSPOW : @ehydemetria Ahhh e poi, non so se lo conosci, ma nella squadra c’è anche il tentatore di temptation island di Serena Enardu ????????? - AdiraiIt : Serena Enardu risponde su #InstagramStories al pubblico dopo #TemptationIsland Vip 2019... -