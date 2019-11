Migranti | lo studio | “La presenza delle ong in mare non fa aumentare le partenze” I

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 novembre 2019) Lanaviong innon aumenta le partenze dalla Libia. I principali “pull-factor”, ossia fattori “attrattivi”, sono invece le condizioni meteo (favorevoli o meno alla traversata del Mediterraneo) e le politiche del governo Renzi, quando Marco Minniti era ministro dell’Interno. È infatti a causa del Memorandum of Understanding firmato dall’Italia con il governo di Tripoli sostenuto dalle Nazioni Unite se c’è stato il “contenimento a terra” dei. Tra aprile e maggio 2019, in particolare, le partenze sono state vicine allo zero. È il risultato di “Ong di salvataggio in: un pull-factor per l’immigrazine irregolare?”,curato per lo European University Institute di Firenze dai ricercatori Eugenio Cusumano (università di Leiden) e Matteo Villa (Ispi – Istituto studi politici internazionali). I dati su cui si costruisce la ...

