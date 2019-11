Maltempo Roma | il Campidoglio | “Da ieri 190 interventi per alberi caduti”

Maltempo : allerta in Lazio - Liguria - Piemonte - Toscana - Friuli ed Emilia Romagna. Reno a rischio esondazione : Emilia ROMAGNA, IL Reno FA PAURA Nuova allerta rossa per criticità idraulica fino alla mezzanotte di domani nelle pianure di Bologna, Ferrara e Ravenna; arancione per le intere province di...

Maltempo Roma : ancora disagi sulle strade : A seguito del Maltempo dei giorni scorsi nella mattinata di oggi si registrano ancora disagi sulla rete stradale di Roma: risultano ancora chiuse a causa di allagamenti via del Fosso della Magliana tra Via Portuense e Via della Magliana e il sottopasso di Lungotevere in Sassia in direzione di via Gregorio VII. Temporaneamente chiusa Via Pescara, fra Via Enea e Via Mirandola, a causa del dissesto del manto stradale. Tra via Portuense e via della ...

Maltempo Emilia-Romagna : il Reno sorvegliato speciale - ancora interventi nel Bolognese : In Emilia–Romagna è ancora alta l’attenzione rivolta alle piene dei fiumi, in particolare il Reno. Le precipitazioni intense delle ultime 48 ore hanno creato colmi di piena e l’intero bacino del Reno è costantemente monitorato dai tecnici della protezione civile e dalle forze dell’ordine. Sorvegliati speciali gli argini di fiumi e canali, in particolare, nelle province di Bologna, Modena e Ravenna. L’allerta rossa ...

Maltempo - Borgonzoni chiede lo stato di calamità per Emilia-Romagna : “Regione è responsabile” : "Anche quest'anno si contano i danni per mancanti interventi strutturali e per l'assenza di opere, su cui la Regione non ha ancora voluto investire. Siamo vicini agli emiliano romagnoli colpiti e pronti a fare di tutto per sostenere, in tutte le sedi, lo stanziamento di adeguati fondi e il dovuto risarcimento post danni": la candidata del centrodestra in Emilia Romagna, Lucia Borgonzoni, commenta la situazione nel territorio messo in ginocchio ...

Maltempo Lazio : esondazioni - frane e crolli in provincia di Roma : Continuano senza sosta i monitoraggi e gli interventi sulle strade provinciali da parte del Servizio Geologico Difesa Suolo e Protezione Civile, Polizia Metropolitana e del Dipartimento Viabilita’ di Citta’ metropolitana di Roma, in costante contatto con la Protezione Civile e la Prefettura di Roma per dare supporto al territorio provinciale. Sulla Laurentina (km 17) ieri sera pattuglie della Polizia Locale di C.M. hanno effettuato ...

Maltempo - esonda l'Idice in Emilia-Romagna : 200 evacuati. FOTO : Il torrente ha rotto un argine nei pressi della cittadina di Budrio. Oltre duecento le persone fatte allontanare dalle proprie abitazioni. L'amministrazione comunale ai cittadini: non andate sul posto e usate la massima prudenza sulle strade. LA FOTOGALLERY

Maltempo Emilia Romagna - esonda l'Idice a Budrio. VIDEO : Situazione preoccupante per il Maltempo anche in Emilia Romagna. Nella zona di Budrio, nel bolognese, è esondato il torrente Idice: sono oltre 200 gli evacuati e una coppia di coniugi sono stati salvati con un elicottero dei vigili del fuoco. La linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore (Ferrara) è interrotta a Budrio per allagamento dei binari. Ora si teme anche l'esondazione del Reno. Il rischio è soprattutto per la zona Trebbo di Reno, la ...

Maltempo : oggi 17 novembre ancora alta marea a Venezia - disagi anche a Roma e Firenze : Continua la forte ondata di Maltempo su tutta la penisola italiana. Previste per oggi, domenica 17 novembre, intense precipitazioni e forti venti di Scirocco che potranno toccare i 100 chilometri orari in alcune zone adriatiche. Sono annunciate copiose nevicate in tutto l'arco alpino oltre i 1500 metri. Resta intanto in ginocchio la città di Venezia, disagi anche a Roma e Firenze. ancora acqua alta a Venezia Continuano le preoccupazioni per la ...

Maltempo Emilia-Romagna : nel pomeriggio non si esclude l’esondazione del Reno : Il Reno è a rischio esondazione nelle prossime ore, nella zona di Trebbo di Reno, la stessa dove a febbraio 2019 le acque ruppero gli argini, creando non pochi danni. Il Comune di Castel Maggiore, su Facebook, segnala che “si conferma allerta rossa, i livelli del Reno stanno salendo e oggi tra le 16 e le 18 è atteso il colmo della piena. E’ previsto il superamento della soglia 3, e il raggiungimento del livello di febbraio 2019: non ...

Maltempo Emilia-Romagna : situazione critica nell’intero bacino del Reno - in provincia di Bologna - Ravenna e Ferrara : L’ondata di forte Maltempo che ha colpito in queste ore l’Emilia-Romagna sta creando situazioni di criticità soprattutto nelle province di Bologna e Ferrara per il rapido innalzamento del livello dei fiumi. Permane lo stato di allerta rosso, che non esclude rischi di sormonto dei corsi d’acqua. Le precipitazioni intense delle ultime 48 ore hanno creato tre colmi di piena a distanza ravvicinata con situazioni di allarme soprattutto nel bolognese. ...

Il Maltempo flagella l'Italia : valanga in Trentino - a Roma cadono alberi. Chiusa l'Autobrennero : Il Maltempo continua a creare disagi in tutta Italia. Oltre al caso di Venezia, anche le altre regioni soffrono gli effetti di temporali e pioggie senza controllo: in Toscana l’Arno continua a salire, una valanga ha danneggiato case in Alto Adige, nella Capitale il forte vento sta abbattendo gli alberi. L’autostrada del Brennero è stata Chiusa in entrambe le direzioni tra Bressanone e Vipiteno per motivi di sicurezza. ...

Maltempo sul litorale romano : raffiche di vento fino a 100 km/h - numerosi alberi caduti : Fortissime raffiche di vento nelle scorse ore sul litorale romano, fino a 100 km/h: si registra la caduta di alberi e numerosi interventi, per la messa in sicurezza, di vigili del fuoco e delle squadre dei volontari di protezione civile. Nella zona di Maccarese e dell’entroterra un albero è caduto in via Fontanile di Mezzaluna, all’altezza della Leprignana, ed un altro in via Castel S.Giorgio. Per tutta la notte due squadre della ...

Maltempo : riaperto tratto dell’A1 tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma : Sull’autostrada A1 Milano-Napoli è stato riaperto il tratto compreso tra Valdarno e Arezzo in direzione di Roma. Il tratto era stato chiuso nelle prime ore del mattino per consentire attività di pulizia e ripristino del piano viabile interessato dall’intenso nubifragio notturno che, accompagnato da forti raffiche di vento, in prossimità del km 345, ha portato numerosi detriti insieme ad alcuni alberi provenienti dall’adiacente ...