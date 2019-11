Il Messico non riesce a fermare le violenze contro i giornalisti

Messico e nuvole - la faccia triste di Lozano non c’è più. Segna lui. Salisburgo-Napoli 1-1 : Ci pensa Hirving Lozano. È lui, il messicano, a salvare il primo tempo del Napoli. Con una rasoiata di destro da fuori area. Rasoterra. È lui che impedisce al napoli di andare al riposo sotto di un gol. Aveva ragione Ancelotti ad aspettarlo. Ha sempre ragione Ancelotti. Lo ha schierato in attacco dal primo minuto e lui ha impedito che il Napoli andasse al riposo sotto di un gol. E si è preso l’ovazione del San Paolo privo della Curva B in ...

Formula 1 – Leclerc non si guarda indietro : “strategia Messico? Non parlo di cosa sarebbe potuto succedere senza le due soste” : Charles Leclerc non si guarda indietro: il pilota monegasco guarda agli aspetti positivi della sua Ferrari in Messico e glissa sulla strategia a due soste rivelatasi sbagliata Una stagione per maturare in vista di un futuro da assoluto protagonista. È questo il leitmotiv della prima stagione in Ferrari di Charles Leclerc. Il pilota monegasco continua il suo percorso di crescita, fatto di vittorie, ma anche di errori dei quali imparare, sia ...

Calcio - Mondiali Under17 - Italia-Messico : Carmine Nunziata si affida alla coppia Gnonto-Cudrig : Dopo il fantastico esordio contro le Isole Salomone, l’Italia è pronta ad affrontare il Messico nella seconda partita dei Mondiali Under17 in corso di svolgimento in Brasile, in programma venerdì 1° novembre a mezzanotte. Una sfida che potrebbe rivelarsi fondamentale per il primo posto nel girone. La Nazionale ha vinto per due volte questa competizione e si presenta ai nastri di partenza come una delle squadre più attrezzate. Gli azzurri ...

F1 - Sebastian Vettel attacca gli specchietti : “In Messico non ho visto Hamilton - è finito nel punto cieco : in partenza si rischia” : Sebastian Vettel si è dovuto accontentare del secondo posto nel GP del Messico 2019, tappa del Mondiale F1 che è andata in scena domenica scorsa sul circuito intitolato ai fratelli Rodriguez. Il tedesco ha disputato una buona corsa ed è riuscito a salire sul podio dopo essere scattato dalla seconda posizione ma non è riuscito a contrastare Lewis Hamilton che, grazie a una strategia migliore, è riuscito a vincere con la sua Mercedes. Il tedesco ...

F1 - GP Messico 2019 - non si placano le polemiche. Hamilton e Vettel : “Verstappen una calamita per gli incidenti” : Un doppio contatto durante il GP del Messico ed una polemica che ancora non si chiude. Lewis Hamilton continua a parlare di Max Verstappen, mettendo in guardia il pubblico e tutti i colleghi. A confermare il parere del pilota della Mercedes c’è anche il ferrarista Sebastian Vettel. Le parole dell’inglese campione del mondo: “Ogni pilota è differente dall’altro. Alcuni sono più intelligenti, altri sono aggressivi e altri ancora ...

F1 - GP Messico 2019 : perché la Ferrari non ha vinto? Passo gara - strategia ed errori le chiavi della sconfitta : Nove pole position, tre vittorie. Basterebbe una frase semplice ed elementare per descrivere in maniera sintetica la stagione della Ferrari. Lewis Hamilton ha vinto il GP del Messico 2019 di Formula 1 partendo dalla quarta posizione e nonostante un contatto al via. Si tratta dell’ottantatreesimo successo in carriera per il britannico della Mercedes, il secondo all’Autodromo Hermanos Rodriguez dopo quello del 2016, che ha preceduto ...

F1 - GP Messico 2019 : le pagelle. Hamilton sempre pronto a vincere - Leclerc non va - Vettel ci prova - weekend no per Verstappen : Lewis Hamilton è sempre più vicino al suo sesto titolo e vince anche il Gran Premio del Messico 2019 di Formula Uno. L’inglese precede uno stoico Vettel e un veloce Bottas, mentre Leclerc chiude i piedi del podio con tanto amaro in bocca, come Verstappen solo sesto. Andiamo, quindi, a consegnare le pagelle della prova sul circuito Hermanos Rodriguez. LE PAGELLE DEL GP DEL Messico 2019 – F1 Lewis Hamilton (Mercedes) 9: al via ha un ...

Formula 1 – Binotto sorride in Messico - ma non si monta la testa : “gara lunga - siamo tutti vicini” : Mattia Binotto soddisfatto della prima fila tutta rossa al Gp del Messico: le parole del team principal Ferrari dopo la penalizzazione di Max Verstappen Caos nel post qualifiche ieri in Messico: Max Verstappen è stato sanzionato per non aver rallentato durante le bandiere gialle per l’incidente di Valtteri Bottas. La prima fila del Gp del Messico di F1, dunque, è tutta rossa, con Leclerc in pole e Vettel al suo ...

Formula 1 – Leclerc in pole in Messico : “è un po’ strano - ma il nostro approccio non cambia” : Charles Leclerc ha le idee chiare sulla partenza del Gp del Messico: le parole del monegasco della Ferrari dopo le qualifiche e la penalizzazione di Verstappen Si sono svolte ieri sera le qualifiche del Gp del Messico: Max Verstappen ha conquistato la pole position, ma è stato poi sanzionato di 3 posizioni in griglia per non aver rallentato durante la bandiera gialla. La prima posizione in griglia di partenza dunque è di Charles Leclerc, ...

Max Verstappen è stato penalizzato e non partirà dalla pole position al Gran Premio del Messico di Formula 1 : al suo posto ci sarà Charles Leclerc : Il pilota della Red Bull Max Verstappen è stato penalizzato e non partirà dalla pole position al Gran Premio del Messico di Formula 1: al suo posto ci sarà Charles Leclerc della Ferrari, seguito dal compagno di scuderia Sebastian Vettel e

VIDEO Lewis Hamilton F1 - GP Messico 2019 : “Anche senza l’incidente di Bottas non avrei fatto la pole” : Non il turno di qualifiche del Gran Premio del Messico che Lewis Hamilton sognava. L’inglese, infatti, non è mai apparso in grado di battagliare ad armi pari con Max Verstappen e le due Ferrari, per cui si è dovuto accontentare della seconda fila. Il campione del mondo ammette che, anche senza l’incidente di Valtteri Bottas, non sarebbe stato in grado di conquistare la pole position, dato che le bandiere gialle hanno costretto tutti ...

VIDEO Max Verstappen rischia di perdere la pole position : non frena con le bandiere gialle - l’errore nelle qualifiche del GP del Messico : Max Verstappen non ha alzato il piede quando ha visto la bandiera gialla esposta per l’incidente di Valtteri Bottas durante le qualifiche del GP del Messico. L’olandese non ha decelerato come prevede il regolamento, ha visto la segnalazione dei commissari e anche visto la Mercedes incidentata ma ha proseguito del suo passo conquistando la pole position. Il pilota della Red Bull non è stato indagato originariamente, poi ha confessato ...