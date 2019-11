5 serie del passato sui supereroi che forse non conosci

Volley femminile - le migliori italiane della settima giornata di serie A1. Anna Nicoletti trascina Filottrano - Ortolani sugli scudi : Nel fine settimana sono andate in scena le gare della settima giornata di Serie A1 di Volley femminile. Bergamo è uscita sconfitta dalla partita contro Busto Arisizio, Monza ha vinto al tie-break contro Casalmaggiore, Filottrano non ha sbagliato nel match casalingo con Chieri e Scandicci ha superato senza problemi Firenze. Le prime due della graduatoria, Conegliano e Novara, sono state impegnate nella finale di Supercoppa Italiana e quindi hanno ...

Calcio femminile - le migliori italiane della sesta giornata di serie A : Vitale e Bonetti sugli scudi - Sabatino ancora a segno : È tempo di valutazioni per quanto concerne il 6° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2019-2020. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. TATIANA Bonetti (FIORENTINA) – Il successo esterno della Viola porta la sua firma. Una doppietta d’autore per la guizzante calciatrice gigliata, decisiva nel match contro il ...

I luoghi delle serie tv - le location visitabili di The Crown in Gran Bretagna : La tanto attesa terza stagione di The Crown è finalmente arrivata. I nuovi episodi della serie sono disponibili su Netflix da poco più di 24 ore e già non si parla d'altro che degli intrighi di corte, delle prove del nuovo cast, dei rumor sulla vita sentimentale della regina… Ciò che sembra mettere tutti d'accordo, ad ogni modo, è la sontuosità delle location di The Crown. Ogni dettaglio di residenze, parchi, uffici è restituito con una tale ...

La showrunner della serie Netflix di The Witcher svela quale sarà il più grande cambiamento rispetto ai libri : La serie The Witcher di Netflix adatterà i romanzi originali dell'autore Andrzej Sapkowski, a partire dalla raccolta di racconti noti come The Last Wish. I fan riconosceranno sicuramente alcuni dei personaggi e avventure da quel libro, ma come la showrunner Lauren S. Hissrich ha spiegato a SciFi Now, (tramite Redanian Intelligence) ci saranno alcuni cambiamenti nella storia e in che modo determinati personaggi figureranno nella narrazione ...

Baby 3 - al via le riprese della terza e ultima stagione della serie Netflix : Arriva a conclusione con la terza e ultima stagione Baby, la serie originale italiana Netflix prodotta da Fabula Pictures, che arriverà in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo nel 2020. Baby, di cui sono iniziate le riprese, torna su Netflix per l’atto conclusivo della storia: l’adolescenza dei protagonisti sta finendo, la maggiore età è alle porte e ogni personaggio è ora costretto a guardarsi allo specchio nella sua vera ...

The Witcher - il trailer - le immagini e la data di uscita della serie con Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia : Nuove immagini, numero di puntate e la data di uscita per The Witcher, la saga fantasy con Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia. The Witcher Henry Cavill La nuova serie targata Netflix, composta da 8 puntate e ispirata alle opere dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski, arriva in streaming il 20 dicembre del 2019. Alla regia troviamo Alik Sakharov che ha diretto 8 episodi di Game of Thrones. The Witcher, il trailer Durante il San Diego ...

Basket - i migliori italiani della 9a giornata di serie A. Alessandro Gentile MVP azzurro nonostante la sconfitta della sua Trento : 25 punti, 6 assist, 4 rimbalzi, 8/14 da 2 (57%) e 1/2 da tre, questi sono i grandi numeri messi a referto da Alessandro Gentile nel match tra la sua Trento e la Vanoli Cremona. nonostante ciò, tuttavia, il sodalizio trentino ha perso in casa contro i ragazzi allenati da coach Meo Sacchetti. Poco, però, si può imputare al casertano, il quale avrebbe potuto giusto tirare un po’ meglio i liberi (6/10), ma, per il resto, è stato autore ...

Basket - i migliori italiani della 9a giornata di serie A. Alessandro Gentile MVP azzurro nonostante la sconfitta della sua Trento : 25 punti, 6 assist, 4 rimbalzi, 8/14 da 2 (57%) e 1/2 da tre, questi sono i grandi numeri messi a referto da Alessandro Gentile nel match tra la sua Trento e la Vanoli Cremona. nonostante ciò, tuttavia, il sodalizio trentino ha perso in casa contro i ragazzi allenati da coach Meo Sacchetti. Poco, però, si può imputare al casertano, il quale avrebbe potuto giusto tirare un po’ meglio i liberi (6/10), ma, per il resto, è stato autore di una ...

Calcio : da gennaio arriva il Virtual Coach sui campi della serie A : La Serie A si prepara a diventare il primo campionato del mondo a dotarsi si un sistema tecnologico all'avanguardia che faciliterà di molto il lavoro dei tecnici sulle proprie panchine. Si sta parlando dell'installazione di un Virtual Coach o allenatore Virtuale, un sistema informatico che assisterà gli allenatori nella lettura delle partite a gara in corso. Si tratta di qualcosa visto finora soltanto nei film e nei cartoni animati, oggi invece ...

Display 3D su tutti i 4 bordi : ecco come potrebbe essere il primo smartphone della serie Samsung Galaxy One : Stando ad un brevetto, nel 2020 oltre ai Samsung Galaxy S11 e Galaxy Note 11 il produttore coreano potrebbe lanciare anche la serie Samsung Galaxy One L'articolo Display 3D su tutti i 4 bordi: ecco come potrebbe essere il primo smartphone della serie Samsung Galaxy One proviene da TuttoAndroid.

Calendario serie A calcio - orari e programma della prossima giornata (23-24-25 novembre). Il palinsesto tv : Nel prossimo weekend, dopo la pausa per le Nazionali, torna la Serie A di calcio con la tredicesima giornata della stagione 2019-2020. Si comincia di sabato, con la Juventus che va a Bergamo per sfidare l’Atalanta, attualmente quinta in classifica. A seguire Milan-Napoli, con implicazioni importanti su entrambi i fronti vista la situazione nella graduatoria. In serata l’Inter deve tenersi in scia dei bianconeri cercando di andare a ...

Make-up e cinema : i rossetti iconici delle attrici nei film e nelle serie tv : Make-up: i rossetti delle star indossati nelle serie tv e nei film più iconici Make-up: i rossetti delle star indossati nelle serie tv e nei film più iconici Make-up: i rossetti delle star indossati nelle serie tv e nei film più iconici Make-up: i rossetti delle star indossati nelle serie tv e nei film più iconici Make-up: i rossetti delle star indossati nelle serie tv e nei film più iconici Make-up: i rossetti delle star indossati nelle serie ...

Pallavolo – serie A1 Femminile : la UYBA sale al terzo posto - tutti i risultati della settima giornata : La UYBA vince a Bergamo ed è terza, alla Savino Del Bene il derby di Firenze, salgono Saugella e Lardini Si accorcia, in testa e in coda, la classifica del Campionato di Serie A1 Femminile al termine della 7^ giornata di andata. Nei quattro match domenicali, vittoria importante della Unet E-Work Busto Arsizio, che perde il primo set e poi vince 3-1 in casa della Zanetti Bergamo, conquistando il terzo posto della classifica a quota 16 ...

serie C - 15^ giornata : risultati e classifica - colpo del Siena - ok il Potenza : risultati Serie C – Si ferma la Serie A, si ferma la Serie B, ma non si ferma la Serie C. La terza Serie scende in campo come sempre tra sabato sera e domenica pomeriggio. Tutti e tre i gironi come sempre protagonisti, con la triste pagina legata a Rieti-Reggina, vittoria 0-3 a tavolino per il club amaranto per irregolarità dei padroni di casa che non sono riusciti a schierare nemmeno la Berretti. colpo grosso del Siena, bene il ...