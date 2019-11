TUTTOSPORT- Maxi stangata di ADL in arrivo sulla squadra LE CIFRE | Calciatori bastonati

Fonte : calciomercato.napoli

(Di domenica 17 novembre 2019)di ADL in. LEUltime notizie CALCIO NAPOLI,di ADL in. LE– Una vera e propriastarebbe arrivare su tutti i giocatori del Napoli. A riferirlo è un pezzo a firma di Raffaele Auriemma … L'articolodi ADL in. LECalciomercato Napoli.