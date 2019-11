Alex Sandro Juve cosa succede?

Juventus - Ronaldo tende la mano a Sarri : “Non mi piace essere sostituito - ma…”. Intanto si ferma Alex Sandro! : Cristiano Ronaldo tende la mano a Sarri in vista del proseguimento della stagione dopo le ultime polemiche delle scorse settimane. L’attaccante portoghese ha così ammesso: “Nelle ultime tre settimane ho avuto un rendimento limitato. Non ci sono state polemiche però sapete che non mi piace essere sostituito. Ho tentato di aiutare la Juve giocando anche se ero infortunato ed […] L'articolo Juventus, Ronaldo tende la mano a ...

Juventus - infortunio all'adduttore per Alex Sandro contro l'Argentina : Questa pausa per le nazionali sta portando brutte notizie alla Juventus. Infatti, dopo Miralem Pjanic si è fermato anche un altro titolarissimo di Maurizio Sarri ovvero Alex Sandro. Il numero 12 juventino, nella sfida fra l'Argentina e il Brasile, si sarebbe procurato una lesione all'adduttore. Lo staff medico della Juve è stato immediatamente aggiornato sulle condizioni di Alex Sandro che comunque rimarrà aggregato alla sua nazionale. Il numero ...

Lokomotiv Mosca Juventus probabili formazioni : riecco Alex Sandro - sorpresa in attacco! : Lokomotiv Mosca Juventus probabili formazioni- Vigilia di grande attesa in casa Juventus in vista della sfida di domani sera contro il Lokomotiv Mosca. Poche novità per Sarri, il quale dovrà rinunciare solamente allo squalificato Cuadrado. In difesa spazio per la solita coppia centrale composta da Bonucci-De Ligt, quest’ultimo fresco di primo gol in maglia bianconera. Sulla destra ballottaggio Danilo-De Sciglio con il primo leggermente ...

Juve - Alex Sandro difende de Ligt : 'Non lo vedo in difficoltà - è un giocatore fortissimo' : Questo pomeriggio, la Juventus ha ripreso gli allenamenti in vista della gara contro il Genoa dopo la domenica di riposo. Prima della seduta Alex Sandro è stato intervistato da Francesco Cosatti di Sky Sport. Il brasiliano ha parlato di molti aspetti dalla partita di mercoledì, passando dal suo stato di forma a difendere anche il suo compagno di reparto Matthijs de Ligt. L'olandese, in questi giorni, sta ricevendo alcune critiche da parte di ...

La campagna di Alessandro Magno vi aspetta in ROME : Total War – Alexander : ROME: Total War - Alexander è un'espansione per ROME: Total War in cui vestirete i panni di Alessandro Magno e guidare il piccolo regno greco di Macedonia in una storica campagna militare alla conquista dell'imponente impero persiano. Il gioco permette di capeggiare una delle quattro fazioni (Macedonia, Persia, India o Dahae) e comandare oltre 50 unità specifiche. L'articolo La campagna di Alessandro Magno vi aspetta in ROME: Total War – ...

Alex Sandro : 'Sappiamo che dobbiamo migliorare - ma siamo sulla strada giusta' : Ieri sera, l’Allianz Stadium è stato scenario di Juventus-Bologna, gara vinta dai padroni di casa con un risultato di misura (2-1). In coda al match, Alex Sandro, intervento ai microfoni di Enrico Zambruno per JTV, ha raccontato le sue sensazioni sulla squadra e sui progressi fin qui raggiunti....Continua a leggere

Calciomercato Juventus : ecco il sostituto di Alex Sandro : Calciomercato Juventus – E’ pausa per le Nazionali, ma in casa Juventus si continua a lavorare. I dirigenti della società piemontese, stanno concentrando di concentrare i loro sforzi sul Calciomercato e guardare così al futuro. La squadra di Maurizio Sarri, intanto, continua ad allenarsi a ranghi ridotti, nella speranza di riuscire a recuperare il maggior numero possibile di indisponibili. Calciomercato Juventus: Paratici ha scelto ...

Calciomercato Juventus - serve vice di Alex Sandro : fra i nomi Carlos Augusto (RUMORS) : La Juventus si sta allenando a ranghi ridotti alla Continassa, considerando che la maggior parte dei giocatori è impegnata con le rispettive nazionali. Uno degli argomenti più chiacchierati dai media sportivi è sicuramente il Calciomercato, dove una delle protagoniste è sicuramente la Juve. La necessità di alleggerire la rosa è evidente, non solo per motivi di abbondanza, ma anche per un discorso di bilancio: i possibili partenti sono Rugani ...

Probabili formazioni Juventus-Bayer Leverkusen : tornano Higuain e Alex Sandro - out Dybala : Probabili formazioni Juventus-Bayer Leverkusen – Una grande prestazione ma tanto rammarico. Questo quanto emerso da parte della Vecchia Signora dopo la sfida tra Atletico Madrid e Juventus . Una rimonta subita a causa dei soliti problemi nei calci piazzati, già percepiti in campionato contro il Napoli, ma ‘cancellati’ nelle ultime due prestazioni (Brescia e Spal). Adesso è di nuovo Champions, i bianconeri ospitano questa ...

Juventus Bayer Leverkusen probabili formazioni : riecco Alex Sandro - Dybala dal 1' : Juventus Bayer Leverkusen probabili formazioni- Tutto pronto per il secondo appuntamento di Champions League della stagione. Juventus chiamata alla complicata sfida contro il Bayer Leverkusen con il chiaro intento di portare a casa i tre punti fondamentali per la rincorsa alla qualificazione ai prossimi ottavi di finale. Poche novità per Sarri, il quale oggi, in conferenza stampa, farà il punto della situazione in chiave formazione, snocciolando ...

Juventus - squadra già al lavoro in vista della Champions : Alex Sandro è tornato a Torino : Per la Juventus gli impegni sono sempre tantissimi, Maurizio Sarri e i suoi ragazzi non hanno un attimo di tempo nemmeno per godersi la vittoria contro la Spal che ha lasciato intravedere notevoli passi in avanti sul piano del gioco. Stamani i bianconeri hanno già iniziato a mettere nel mirino la gara contro il Bayer Leverkusen, valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Martedì la Juve affronterà i tedeschi e per ...