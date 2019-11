Sinner-Ofner | Finale Challenger Ortisei 2019 | data | programma | orario e tv

Fonte : oasport

(Di sabato 16 novembre 2019) Si giocherà domani, domenica 17 novembre, la finalissima del torneo di singolare deldi: l’ultimo match della manifestazione sul Campo Centrale metterà di fronte il numero 2, Jannik, ed il numero 10, l’austriaco Sebastian, nel match che scatterà alle ore 11.00. La sfida sarà visibile in diretta tv su SuperTennis, in diretta streaming sul sito ufficiale deldi, mentre OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’incontro. Di seguito ildella finalissima sul Campo Centrale di domani, domenica 17 novembre, che inizierà alle ore 11.00. COME SEGUIRE LIVEDomenica 17 novembre ore 11.00 Jannik-Sebastian(Austria) Diretta tv su SuperTennis Diretta streaming sul sito ufficiale deldiDiretta live testuale su OA ...

VinceMartucci : RT @GeorgeSpalluto: Jannik Sinner in finale a Ortisei. Battuto Hoang 63 76 annullando 3 setpoint consecutivi sul 5-6 del secondo. E' la 4^… - Fprime86 : RT @GeorgeSpalluto: Jannik Sinner in finale a Ortisei. Battuto Hoang 63 76 annullando 3 setpoint consecutivi sul 5-6 del secondo. E' la 4^… - marcolinostuni : RT @GeorgeSpalluto: Jannik Sinner in finale a Ortisei. Battuto Hoang 63 76 annullando 3 setpoint consecutivi sul 5-6 del secondo. E' la 4^… -