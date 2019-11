Piove su tutta l' Italia A Venezia è ancora emergenza

Fonte : agi

(Di sabato 16 novembre 2019) Il picco di acqua alta adi oltre 1 metro e mezzo e i danni per milioni di euro non sono gli unici problemi causati dall'ondata di maltempo che negli ultimi giorni ha colpito l'. La neve dei giorni scorsi ha messo in ginocchio l'Alto Adige, dove da stamattina ci sono vallate isolate, oltre 60 strade chiuse, passi di montagna inagibili per rischio valanghe, la ferrovia del Brennero interrotta a Bolzano a causa una frana caduta sui binari e circa 12.000 utenze senza corrente elettrica (la maggior parte nella zona di Castelrotto). A Lasa, paese altoatesino della Val Venosta, l'acqua potabile alla popolazione viene portata con le autobotti. L'acqua alta continua a non dare tregua alla città di. La preoccupazione di tutti i cittadini e delle istituzioni è concentrata su domenica, quando è previsto un ulteriore peggioramento con un picco della marea ...

