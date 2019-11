MotoGp – La seconda fila e la possibilità di avere il fratello Alex in Honda | Marquez

MotoGp - Valentino Rossi un simbolo - molto più di un pilota. Yamaha pronta ad assecondare ogni volontà del pilota : Valentino Rossi più forte di una vittoria che manca da due anni e più e di un podio dal 13 aprile 2019, ad Austin? Sembrerebbe proprio di sì. Dai rumours che arrivano dal paddock pare proprio che il “Dottore” di appendere il casco al chiodo non ne abbia alcuna intenzione e l’ottima prova in Malesia (quarto posto) lo ha un po’ confortato. Di fatto, la Yamaha, sotto certi aspetti, potrebbe essere rappresentata come una ...

MotoGp - Valentino Rossi un simbolo - molto più di un pilota. Yamaha pronta ad assecondare ogni volontà del pilota : Valentino Rossi più forte di una vittoria che manca da due anni e più e di un podio dal 13 aprile 2019, ad Austin? Sembrerebbe proprio di sì. Dai rumours che arrivano dal paddock pare proprio che il “Dottore” di appendere il casco al chiodo non ne abbia alcuna intenzione e l’ottima prova in Malesia (quarto posto) lo ha un po’ confortato. Di fatto, la Yamaha, sotto certi aspetti, potrebbe essere rappresentata come una ...

Valentino Rossi MotoGp - GP Malesia : “Seconda fila - non male. Ho un buon passo - devo stare vicino ai primi” : Valentino Rossi può ritenersi soddisfatto delle qualifiche del GP di Malesia 2019, penultima tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul circuito di Sepang. Il Dottore ha concluso in sesta posizione e così potrà partire dalla seconda fila nella gara in programma domani, il centauro di Tavullia è comunque il peggiore uomo della Yamaha visto che la scuderia di Iwata ha monopolizzato la prima fila con Fabio Quartararo, Maverick Vinales, Franco ...

MotoGp – Viñales imprendibile a Phillip Island - pole position pazzesca dello spagnolo : Rossi in seconda fila : Il pilota spagnolo della Yamaha è l’unico a scendere sotto il muro dell’1.29, precedendo Quartararo e Marquez. Rossi quarto, Dovizioso solo decimo Il vento dà tregua a Phillip Island, così c’è bandiera verde per le Qualifiche di MotoGp, dominate da uno strepitoso Maverick Viñales. Il pilota spagnolo domina in lungo e in largo, prendendosi una splendida pole con il crono di 1’28″492, unico pilota in pista a ...

MotoGp – Concluse le FP2 in Australia : Vinales domina anche la seconda sessione - migliorano le Ducati [TEMPI] : Maverick Vinales chiude al primo posto anche le FP2 del Gp d’Australia: il pilota Yamaha precede Dovizioso e Crutchlow. Quartararo non partecipa alla sessione Venerdì alquanto positivo per la Maverick Vinales che segna un’importante doppietta sul circuito di Phillip Island. Il pilota spagnolo chiude al primo posto FP1 ed FP2 del Gp d’Australia dimostrando l’ottimo feeling della sua Yamaha con la pista aussie. Alle ...

LIVE MotoGp - GP Australia 2019 in DIRETTA : tra poco si comincia con le FP2 - seconda sessione su pista asciutta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.07: Quartararo, per via delle contusioni, non prenderà parte a questo turno. Non ci sono frattura, ma per precauzione non girerà oggi. Lo rivedremo domani probabilmente 6.05: VIA ALLE FP2!!! Ready for more of this? Follow #AustralianGP FP2 with #VideoPass: pic.twitter.com/F6i1lRVtxz — MotoGP (@MotoGP) October 25, 2019 Loading… Loading… 6.00: Il ...

Andrea Dovizioso MotoGp - GP Australia 2019 : “Phillip Island circuito difficile per noi - voglio mantenere la seconda posizione in classifica” : Una vittoria in 125cc nel 2004 e due terzi posti in MotoGP nel 2011 e 2018, sono questi i migliori risultati ottenuti da Andrea Dovizioso in carriera nel Gran Premio d’Australia. Il forlivese della Ducati ha sempre fatto molta fatica ad esprimersi al meglio sul selettivo tracciato di Phillip Island, come dimostra il pessimo 13° posto raccolto due anni fa mentre si stava giocando il titolo iridato con Marc Marquez. Dovizioso, reduce da due ...

MotoGp – Dovizioso determinato e per nulla rilassato : “se voglio mantenere la seconda posizione…” : Andrea Dovizioso concentrato e determinato in vista del Gp del Giappone: le parole del forlivese della Ducati alla vigilia della gara di Phillip Island A meno di una settimana dal Gran Premio del Giappone prosegue senza sosta il Campionato Mondiale MotoGp, con un altro appuntamento classico del calendario sul circuito di Phillip Island. Il Ducati Team, dopo il podio di Andrea Dovizioso in Giappone, terzo e al suo centesimo podio in ...

MotoGp - Petrucci mastica amaro : “la seconda fila era alla portata - credo che siamo fuori dalla lotta per il podio” : Non proprio una giornata positiva per il ternano, costretto ad accontentarsi dell’ottavo posto sulla griglia di partenza Giornata non proprio positiva per Danilo Petrucci in Giappone, il ternano chiude in ottava posizione le Qualifiche a Motegi, condizionando non poco la gara di domani. AFP/LaPresse Il pilota della Ducati non si arrende, ma mastica amaro ai microfoni di Sky Sport MotoGp: “la seconda fila si poteva fare, ma sono ...

MotoGp - Andrea Dovizioso : “Il nostro obiettivo è mantenere la seconda posizione - dobbiamo continuare a lavorare sodo” : In Thailandia il sipario è calato sul Mondiale 2019 di MotoGP relativamente alla lotta per l’iride. Marc Marquez ha conquistato l’ottavo titolo in carriera, vincendo l’ultima tappa davanti a un coriaceo Fabio Quartararo. Una prestazione di classe e determinazione quella dell’iberico, che ha così fatto valere ancora una volta la sua superiorità. Andrea Dovizioso, giunto quarto nel round di Buriram, ha dovuto fare i conti ...