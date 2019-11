Maltempo | torna la normalità alle cascatelle di Saturnia

Venezia - Piazza San Marco chiusa per la marea. Maltempo torna anche in Liguria : AGGIORNAMENTO 13:30 - La marea a Venezia ha raggiunto alle 11.26 il picco di 154 cm alla Punta della Salute, secondo la rilevazione dell'Ufficio meteo del Comune, e ora sta lentamente scendendo. A Burano la marea ha raggiunto i 149 centimetri, a Chioggia i 146. Il centro di Venezia è praticamente deserto, allagato al 70%.AGGIORNAMENTO 10:45 - Piazza San Marco, abbondantemente allagata, è stata chiusa per decisione del sindaco ...

Maltempo - devastante tornado a Marina di Carrara : venti a 150km/h - distrutto storico hotel del Lungomare [FOTO] : Un violento tornado ha colpito stamattina Marina di Carrara, devastando il ristorante dell’hotel ‘Atlantic’ sul Lungomare, che fortunatamente era chiuso, e danneggiando anche alcuni stabilimenti balneari. Fortunatamente non ci sono stati morti ne’ feriti. Il violento temporale, accompagnato dal cono di vento avvistato dai testimoni, si è sviluppato la scorsa notte prima delle 5. Numerose le tegole volate via dai ...

Venezia - torna a casa dalla madre per non lasciarla sola in questi giorni di Maltempo : muoiono avvelenati da una fuga di gas : Era tornato a casa dalla madre, nel centro storico di Venezia, nel quartiere San Giuseppe di Castello, perché non voleva lasciarla sola in questi giorni di acqua alta e maltempo. Qui venerdì 15 novembre sono stati trovati morti dai vigili del fuoco e dai carabinieri. Ad allertare i soccorsi, sono stati i parenti e gli amici che, non sentendoli da ore, si sono preoccupati. Secondo una prima ricostruzione dei militari, a causare la morte della ...

Maltempo - Basso Piemonte : “Il traffico dei treni torna alla normalità” : E’ tornato alla normalità nel Basso Piemonte e nell’entroterra ligure il traffico ferroviario sulle linee interessate dal Maltempo. E’ quanto comunica Rfi. Sulla linea Alessandria-San Giuseppe di Cairo la circolazione, sospesa alle 11:10 per la presenza sui binari di rami abbattuti dal vento, è ripresa alle ore 12.35 fra Spigno e Piana. Dalle ore 9.50 la circolazione era tornata regolare anche fra Acqui Terme e San Giuseppe di ...

Venezia - chiusa Piazza San Marco per la marea<br>Il Maltempo torna anche in Liguria : AGGIORNAMENTO 10:45 - Piazza San Marco, abbondantemente allagata, è stata chiusa per decisione del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro quando ancora si attende il picco della marea che potrebbe raggiungere i 160 cm verso le 11:20. Sospesi tutti i collegamenti sul Canal Grande. Intanto il maltempo torna a colpire la Liguria con forti piogge, frane e smottamenti. Nel capoluogo Genova una tempesta di fulmini ha provocato diversi ...

Maltempo Venezia - tornano a suonare le sirene dell’acqua alta : nuovo picco alle 23 : 35 - domani scuole chiuse : Mentre si attende la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte, al termine della riunione operativa, stasera a Venezia sono risuonate nuovamente le sirene che preannunciano l’acqua alta. L’avviso, con due toni, riguarda la previsione di un picco di 125 centimetri alle ore 23.35. Le scuole della parte lagunare di Venezia resteranno chiuse anche domani. Lo ha fatto sapere il Comune di Venezia mentre le sirene suonano per avvisare i ...

Maltempo a Bolzano. Situazione stabile - venerdì torna la neve : Dopo i disagi provocati dalla nevicata della scorsa notte e di questa mattina, è stata riaperta al traffico la statale

Previsioni Meteo Milano : breve tregua mite e soleggiata - ma da Venerdì torna il Maltempo : Previsioni Meteo Milano – Mattinata all’insegna del tempo asciutto, caratterizzata solo da un po’ di nubi basse e foschie più intense al primo mattino, già in prevalente diradamento in queste ore, con schiarite soleggiate sempre più prevalenti. Fa anche abbastanza freddo, con +6/7°C mediamente di minima, ma anche valori sui +4°C o poco più su qualche quartiere, ora sui +7/8°C. Dunque, fase di tempo migliore, dopo le abbondanti ...

Previsioni meteo 10 novembre - Maltempo senza fine : breve tregua - poi tornano temporali e neve : Che tempo farà domani, domenica 10 novembre? Anche se non mancheranno le regioni a rischio pioggia, come Toscana, Campania, Basilicata e Calabria, ci sarà una breve tregua dal maltempo, con tempo soleggiato su gran parte della Penisola. Ma durerà poco: la prossima settimana arriveranno sull'Italia due cicloni accompagnati da temporali e nubifragi.Continua a leggere

Maltempo - tornado a Santa Marinella : gravi danni al porto - le immagini [FOTO e VIDEO] : Il tornado che all’alba diVenerdì 8 Novembre ha colpito Santa Marinella, sul litorale del Lazio, ha provocato gravi danni alle imbarcazioni a secco al porto. Le immagini testimoniano gli effetti del fenomeno meteo estremo: Tromba d’aria a Santa Marinella, i danni al porto [VIDEO] L'articolo Maltempo, tornado a Santa Marinella: gravi danni al porto, le immagini [FOTO e VIDEO] sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - paura a Santa Marinella per un tornado sul porto : barche capovolte - gravi danni [FOTO] : Una tromba d’aria ha colpito stanotte Santa Marinella, sul litorale settentrionale di Roma. Dopo il tornado di ieri a Genova, oggi un episodio analogo ha colpito nelle prime ore della giornata la nota località balneare romana e laziale, provocando gravi danni alle imbarcazioni che erano sugli stalli e si sono ritrovate capovolte. Al porto stanno lavorando i sommozzatori. Ingenti i danni. L'articolo Maltempo, paura a Santa Marinella per un ...

Maltempo - enorme tornado si abbatte su Genova [FOTO e VIDEO LIVE] : Il Maltempo sta colpendo in modo particolarmente intenso Genova da stamattina. Pochi minuti fa un enorme tornado s’è abbattuto sul litorale cittadino. Nel capoluogo della Liguria sta piovendo in modo particolarmente intenso (52mm a Sestri Ponente, 42mm a Multedo, 34mm a Oregina, 27mm a Cornigliano, 21mm a Castelletto, 16mm a Staglieno) e la temperatura è tipicamente autunnale, di appena +12°C in pieno giorno dopo una minima di +9°C. ...

Previsioni Meteo Napoli : altre piogge nelle prossime ore - poi breve pausa ma nel weekend torna il Maltempo : Previsioni Meteo Napoli – Tende lentamente, ma anche temporaneamente, al riassorbimento il cavo instabile nordatlantico che da giorni imperversa sul Mediterraneo portando una fase di deciso maltempo anche per molte aree campane e per il capoluogo partenopeo. In particolare in queste ultime 24 ore, i fronti associati all’onda depressionaria, si sono indirizzati in maniera più persistente verso la verticale napoletana producendo ...