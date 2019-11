BIANCA GUACCERO Il divorzio con Dario Acocella e un sogno | Una storia da cantare

Una Storia da Cantare - BIANCA GUACCERO a Blogo : "Il sabato sera di Rai 1 è un sogno che si avvera" : Determinata, appassionata, emozionata: Bianca Guaccero si prepara all'esordio nel prime time del sabato sera di Rai 1 con Una Storia da Cantare, al fianco di Enrico Ruggeri - anche lui al debutto in uno show Rai rigorosamente live -, e con una missione non facile, portare il cantautorato nell'intrattenimento da prima serata. L'impegno non la spaventa: dalla sua ha gavetta, esperienza e il patrimonio musicale che fa da struttura narrativa. E ...

Una storia da cantare : Enrico Ruggeri e BIANCA GUACCERO raccontano Fabrizio De André : Rai celebra tre grandi artisti della musica italiana. Nel primo appuntamento di stasera, Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero presentano Fabrizio De André.

Una storia da cantare : BIANCA GUACCERO rompe il silenzio su Ruggeri : Bianca Guaccero su Enrico Ruggeri: “A Una storia da cantare ci esibiremo insieme” Bianca Guaccero, indiscussa padrona di casa di Detto Fatto, si prepara ad approdare stasera in prima serata su Rai1 con Una storia da cantare in coppia con Enrico Ruggeri. Il programma, che andrà in onda per tre settimane e che racconterà tre dei più grandi artisti della scena musicale, andrà a sfidare la corazzata Tu si que vales. La conduttrice, ...

Detto Fatto - BIANCA GUACCERO emozionata : “Spero che sarete con me!” : Bianca Guaccero emozionata per Una Storia da Cantare: la confessione dopo Detto Fatto Torna lo show nel sabato sera del primo canale della Tv di Stato con Una Storia da Cantare con Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri. La conduttrice di Detto Fatto e il famoso artista racconteranno in tre serate la vita musicale di Fabrizio De Andrè, Lucio Battisti e Lucio Dalla. A un giorno dal debutto in diretta e in prima serata, Bianca Guaccero non ha nascosto ...

Una Storia da Cantare su Rai 1 BIANCA GUACCERO ed Enrico Ruggieri ricordano Fabrizio De Andrè : Una Storia da Cantare su Rai 1 con Bianca Guaccero ed Enrico Ruggieri Lucio Dalla, Lucio Battisti e Fabrizio De Andrè i protagonisti delle 3 serate Dalla, Battisti, De Andrè sono i tre protagonisti delle tre serate, tre sabato sera che Rai 1 dedica ai grandi autori della musica italiana con Una Storia da Cantare. Tre vite straordinarie raccontate con la voce degli stessi protagonisti, con il racconto di chi con loro ha lavorato e vissuto e con ...

Caterina Balivo - la frecciatina su BIANCA GUACCERO non passa inosservata. I fan non perdonano : “Ma ti rendi conto?” : Incredibile siparietto quest’oggi al classico appuntamento con ‘Vieni da me’. La conduttrice Caterina Balivo ha commesso una gaffe clamorosa, anche se i più maligni ipotizzano che si sia trattato di un errore volontario per lanciare una vera e propria frecciatina alla diretta interessata. Caterina si è collegata in diretta con l’artista Enrico Ruggeri, il quale per tre sabato consecutivi sarà impegnato con il programma ‘Una storia da cantare’ ...

Detto Fatto - BIANCA GUACCERO incontra Manila Nazzaro. E fa luce sulla lite con Adriana Volpe : La conduttrice ed ex modella Manila Nazzaro è tornata in televisione. L’occasione? Una speciale apparizione a Detto Fatto, programma condotto dall’impeccabile Bianca Guaccero. La Nazzaro è stata protagonista di un tutorial di make up, ma con la sua abilità la conduttrice Rai è riuscita a farle qualche piccola domanda, sollevando tra le altre la questione della lite con Adriana Volpe. La storia professionale di Manila inizia 20 anni ...

Detto Fatto - BIANCA GUACCERO incontra Manila Nazzaro. E fa luce sulla lite con Adriana Volpe : La conduttrice ed ex modella italiana è tornata in televisione per una lunga conversazione faccia a faccia con Bianca Guaccero. Insieme alla presentatrice ha ripercorso i momenti più importanti e significativi della sua carriera e non è mancato quel dettaglio sulla famosa lite con Adriana Volpe. La storia professionale di Manila inizia 20 anni fa: è nel 1999 che la donna viene incoronata come Miss Italia di quella edizione presentata ...

BIANCA GUACCERO svela un retroscena su Lorella Cuccarini e Carrà : Lorella Cuccarini e Raffaella Carrà, Bianca Guaccero svela: “Le imitavo” Oggi Bianca Guaccero ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero di Diva e Donna per parlare del suo grande ritorno su Rai Uno alla conduzione del nuovo show del Sabato sera, il cui titolo è Una storia da cantare. Al suo fianco, come tutti sapranno bene, ci sarà il popolare cantautore Enrico Ruggeri. I due riusciranno ad impensierire ...

Rai1 chiama BIANCA GUACCERO per sfidare Maria de Filippi : ecco quale programma condurrà il sabato sera : Bianca Guaccero approda in prima serata su Rai Uno con un programma sulla musica italiana. La trasmissione si chiama Una Storia da Cantare e vedrà al suo fianco anche Enrico Ruggeri. Si tratta di tre serate evento dedicate ad altrettanti artisti italiani, gli indimenticabili Fabrizio De André, Lucio Dalla e Lucio Battisti. Il programma dovrà cercare di risollevare gli ascolti del sabato sera di Rai Uno contro Tu Si Que Vales. Lo show di Canale ...

BIANCA GUACCERO contro Maria De Filippi. Inizia la ‘guerra’ : “Sono molto spaventata” : Il pubblico adora Bianca Guaccero e il suo ‘nuovo’ Detto Fatto. L’attrice e conduttrice, subentrata al posto di Caterina Balivo, che per anni ha fatto da padrona di casa nel programma di Raidue è ‘migrata’ sulla rete ammiraglia Rai con il suo ‘Vieni da me’, ha riscosso sin dal principio un grande successo. In base quanto riportato sulle pagine del settimanale Oggi infatti “le maestranze degli studi Rai di Milano apprezzerebbero molto il suo ...

BIANCA GUACCERO contro Maria De Filippi : “Tengo a bada l’ansia” : Bianca Guaccero sfida Maria De Filippi anche di sera con un nuovo programma Accanto ad Enrico Ruggeri a Una Vita da Cantare su Rai1, da sabato 16 novembre ci sarà anche Bianca Guaccero. Per la conduttrice di Detto Fatto si tratta di un nuovo impegno televisivo che presenterà anche in questa stagione. Il programma, che sarà un vero e proprio spettacolo musicale, racconterà l’età d’oro dei cantautori e andrà in onda contro la ...

“Chiudiamola qui”. BIANCA GUACCERO - schietta e senza peli sulla lingua - la gela in diretta tv : Continua a tenere banco un fatto accaduto addirittura 11 anni fa. L’attrice ungherese Andrea Osvart in passato dichiarò che la presenza di Bianca Guaccero al Festival di Sanremo 2008 le causò dei problemi: “Mi sono sentita penalizzata dal confronto con la Guaccero. Ho avvertito che il pubblico propendeva per lei perché italiana e più conosciuta di me. Anche se ho avuto un gran sostegno dei miei fan e da quelli che hanno visto i miei film, ho ...

BIANCA GUACCERO : rivalità con Andrea Osvart a Sanremo 2008? La risposta è da dieci e lode : Bianca Guaccero ricorda il Festival di Sanremo 2008 e parla della presunta rivalità con Andrea Osvart Bianca Guaccero è tornata a parlare di una delle esperienze più importanti della sua carriera: il Festival di Sanremo 2008. Quello dove la pugliese ha messo in mostra le sue qualità di artista completa accanto a Pippo Baudo e […] L'articolo Bianca Guaccero: rivalità con Andrea Osvart a Sanremo 2008? La risposta è da dieci e lode proviene ...