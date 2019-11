Salemi | anziana massacrata e buttata in una scarpata È giallo a Trapani

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 15 novembre 2019) Francesca Capizzi Antonina Fontana, 74 anni, stava rientrando a casa quando la sua auto è stata bloccata da una macchina con due uomini a bordo Pestata a sangue una: gettata in unadi botte. Poi pensando che fosse morta, gli aggressori si sono dati alla fuga. È successo a, in provincia di. La settantaquattrenne Antonina Fontana, dopo un delicato intervento, presso l’ospedale “Vittorio Emanuele” di Castelvetrano, adesso è fuori pericolo ma ancora sotto choc. Le indagini dei carabinieri della compagnia di Mazara Del Vallo con la procura di Marsala, sono a 360 gradi. Non escludono nessuna pista, nemmeno quella familiare. Antonina Fontana è l’ultima delle manifatturiere delle ceste con le buse secondo una antica tradizione. La donna intorno alle 21 a bordo della Fiat 500 stava facendo ritorno a casa in contrada San Ciro, quando giunta ...

