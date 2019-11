Roma-Hysaj c’è l’accordo ma De Laurentiis frena l’affare

CorSport : Hysaj-Roma - De Laurentiis blocca tutto a causa dell’infortunio di Malcuit : Sul Corriere dello Sport la questione Hysaj-Roma. L’albanese vuole assolutamente trasferirsi nel club allenato da Fonseca, spinge in tal senso. Del resto ha già un accordo con i giallorossi dall’estate scorsa, che si aggira intorno ai 2,5 milioni a stagione. Ieri è circolata la voce di un possibile scambio Hysaj-Florenzi, smentito dall’agente dell’albanese, Mario Giuffredi, che ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha ...

Hysaj - l’ag. annuncia : “La Roma lo vuole - ma se rimane il Napoli lo manderà a zero! Sull’ipotesi scambio con Florenzi…” : L’agente di Hysaj parla del futuro del suo assistito Mario Giuffredi, agente del terzino albanese del Napoli Elseid Hysaj, è intervenuto in diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, per parlare del futuro del suo assistito. Ecco quanto ha dichiarato: “Hysaj prigioniero? Qualsiasi cosa succeda, arriveranno risultati importanti. Se andremo via, faremo quello che dovevamo ...

L’agente di Hysaj : “Se andrà via sarà alla Roma. Non mi risulta uno scambio con Florenzi” : A Radio Punto Nuovo è intervenuto Mario Giuffredi, procuratore di Hysaj. Questa mattina sui giornali si è paventata l’ipotesi di uno scambio con Florenzi nella trattativa con la Roma. “Hysaj prigioniero? Qualsiasi cosa succeda, arriveranno risultati importanti. Se andremo via, faremo quello che dovevamo fare in estate. Se non andremo via, il Napoli manderà via il giocatore a zero. Un anno e mezzo fa il Napoli poteva prendere 50 milioni dal ...

Scambiereste Hysaj con Florenzi? Napoli e Roma sono al lavoro : La trattativa è ormai ufficiale. Florenzi, il capitano, l’ex capitano, sembra ogni giorno più lontano da Roma. Una situazione simile a quella di Insigne di un mese fa. Non che oggi il rapporto di Lorenzo con l’ambiente sia migliorato, ma con Ancelotti sì. Invece il rapporto tra Fonseca e Florenzi non registra alcuna variazione in positivo. Anzi. La rottura, per dirla in termini trottistici, è prolungata. L’edizione Romana del ...

CorSport : Hysaj a Roma forse già a gennaio. Sicuramente a giugno : Il trasferimento di Hysaj alla Roma non è andato in porto in estate, ma potrebbe essere replicato, stavolta con successo, a gennaio. Lo scrive il Corriere dello Sport. La Roma, del resto, ha già l’accordo con il terzino del Napoli sin da quando ha iniziato a trattare Veretout. Il procuratore dei due calciatori è infatti lo stesso, Mario Giuffrida, e da tempo spinge per chiudere la trattativa. Il problema è che De Laurentiis chiede 25 ...

Napoli - parla l’agente di Hysaj : “O ci vendono o andiamo via a parametro zero. Roma? Pista aperta” : Napoli, parla l’agente di Hysaj: “O ci vendono o andiamo via a parametro zero. Roma? Pista aperta” Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal. Queste le parole dell’agente di Hysaj “Futuro Hysaj? Io e De Laurentiis abbiamo un buon rapporto, non ci sono mai stati problemi. Anche quando si era aperta la trattativa col ...

CdS – Cessione Hysaj : accordo raggiunto con la Roma. I dettagli : Roma accordo con Hysaj Il sito del Corriere dello Sport, riporta alcune notizie sul terzino albanese del Napoli Elseid Hysaj. La Roma avrebbe trovato un accordo con il Napoli per assicurarsi Elseid Hysaj e Mario Giuffredi, agente del terzino sta spingendo per la Cessione. Già nell’ultima sessione di mercato i giallorossi avevano provato ad acquistare Hysaj ma senza successo. Sono state rese note anche le possibili cifre della Cessione, ...

CorSport : Hysaj-Roma - pronto un quinquennale da 2 - 5 milioni l’anno : Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, ci sarebbe già un accordo tra la Roma e il terzino del Napoli Elseid Hysaj. Che l’albanese voglia lasciare il Napoli non è un mistero. Lo ha più volte dichiarato anche per bocca del suo procuratore. Già in estate il club giallorosso aveva tentato una decisa manovra di avvicinamento che, però, si era conclusa con un nulla di fatto. Ma Hysaj insiste a voler andar via da Napoli, anche perché è ai ...

Calciomercato Napoli - la Roma spara basso per Hysaj : De Laurentiis rifiuta la prima offerta : Calciomercato Napoli, la Roma spara basso per Hysaj: De Laurentiis rifiuta la prima offerta Calciomercato Napoli Hysaj| Secondo alcune indiscrezioni riportate da AreaNapoli, la Roma avrebbe fatto capire al Napoli di essere interessata al calciatore per gennaio, la cifra ventilata è quella di 10 milioni di euro. Una cifra ritenuta molto bassa da Aurelio De Laurentiis, a queste condizioni il presidente del Napoli non libererà il proprio ...

Gazzetta : la Roma vuole Hysaj - se non è a gennaio - sicuramente quest’estate : La Roma punta su Hysaj nella prossima sessione di mercato, difensore azzurro sarebbe da tempo il primo nome sul taccuino del ds Petrachi per la sessione invernale. A confermarlo oggi la Gazzetta dello Sport che riporta le parole del suo agente, Mario Giuffredi «Probabile che il ragazzo possa andare via dal Napoli – ha detto a Rete Sport -. Ha un contratto in scadenza nel 2021 ma a gennaio potrebbe accadere. La Roma è una situazione ...

Rinnovi Napoli – Parti lontane per Allan - sciolti i nodi per Zielinski e Milik. Hysaj verso Roma : L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport riassume la situazione Rinnovi in casa Napoli. Alcuni sembrano cosa fatta, per altri le Parti sono lontanissime Rinnovi Napoli – Partiamo dalle situazioni che sembrano di più facile conclusione: per Maksimovic e Milik, stando a quanto riportato dal quotidiano, mancherebbero solo le ufficialità dopo percorsi simili, per entrambi non semplici. Gli incontri sono stati lunghi e spesso ...

Fiorentina : Castrovilli rinnova e si pensa a Berge - la Roma seguirebbe Mandzukic e Hysaj : Nonostante siamo ancora ad ottobre non si fermano mai le voci riguardanti movimenti di calciomercato. La nuova Fiorentina di Commisso e della Roma di Pallotta, due squadre accomunate da una presidenza americana, ma con origini italiane (Commisso è calabrese, Pallotta è nato a Teramo da genitori italiani), sarebbero entrambe già particolarmente attente a come muoversi in vista della riapertura della finestra di mercato di gennaio. Fiorentina: i ...