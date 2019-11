MotoGP | GP Valencia 2019 | orario d’inizio prove libere e come vederle in tv

MotoGP oggi - GP Valencia 2019 : orari prove libere - tv - streaming - programma Sky e TV8 : oggi venerdì 15 novembre inizierà il fine settimana del GP di Valencia, ultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. I giochi ormai sono fatti: Marc Marquez e Honda sono campioni del mondo. Il fuoriclasse nativo di Cervera ha voglia di arricchire la sua strepitosa annata di un altro successo, portato il computo a 12 trionfi. Non gli sarà facile perché le Yamaha sono in forte ascesa e in special modo Maverick Vinales, vittorioso a Sepang (Malesia) ...

DIRETTA MotoGP - Live GP Valencia 2019 : orari prove libere - tv - streaming e programma : E’ tutto pronto per cominciare a scaldare i motori nell’ultimo atto della lunga stagione 2019 del Motomondiale. Al Ricardo Tormo stanno per iniziare le prove libere della Moto3 del GP di Valencia, che come sempre verranno seguite da quelle della MotoGP e poi dalla Moto2. Per l’occasione si unisce alla festa di chiusura anche la MotoE che svolgerà le proprie sessioni dopo quelle della classe intermedia. Si tratta ...

Diretta MotoGP/ Prove libere live : tempi - classifica - Gp Valencia 2019 - : Diretta MotoGp Prove libere FP1 e FP2 live GP Valencia 2019: cronaca e tempi delle prime due sessioni del weekend, oggi venerdì 15 novembre 2019,.

Jorge Lorenzo si ritira. A Valencia la sua ultima gara di MotoGP : A soli 32 anni e dopo aver vinto 5 titoli mondiali, il centauro spagnolo Jorge Lorenzo si ritira. Lo ha annunciato in una conferenza stampa convocata alla vigilia del week end del gp di Valencia che chiude il mondiale 2019 di MotoGp conquistato da Marc Marquez. "Questa sarà la mia ultima gara e poi lascio come pilota professionista - ha detto Lorenzo - non è facile ma ho deciso cosi'". Il pilota chiuderà la carriera su uno dei circuiti ...

Maverick Vinales MotoGP - GP Valencia 2019 : “Lorenzo è stato un grandissimo pilota. Voglio vincere qui” : Lo spagnolo Maverick Vinales è senza dubbio il pilota del momento in MotoGP. Reduce dal successo a Sepang (Malesia), l’iberico della Yamaha ha voglia di concedere il bis a Valencia, sede dell’ultimo round del campionato. L’alfiere della scuderia giapponese ha voglia di imporsi per confermarsi terzo della graduatoria generale e primo della pattuglia di Iwata. Non vi sono dubbi, però, che la giornata odierna sia condizionata ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Valencia 2019 : “Lorenzo è stato un grande rivale. Dobbiamo migliorare per gareggiare con Marquez” : Andrea Dovizioso si presenta particolarmente motivato al GP di Valencia 2019, ultima tappa del Mondiale MotoGP che si disputerà nel weekend sul circuito intitolato a Ricardo Tormo. Il centauro della Ducati ha vinto su questa pista dodici mesi fa e andrà a caccia di un difficile bis, la moto della Scuderia di Borgo Panigale non sta attraversando un eccellente momento dal punto di vista prestazionale e il forlivese dovrà essere bravo a fare ...

Franco Morbidelli MotoGP - GP Valencia 2019 : “In Malesia ci aspettavamo di più - qui a Valencia avremo un’occasione importante” : Franco Morbidelli si appresta a disputare il 35° Gran Premio della carriera in MotoGP, un traguardo molto importante per l’ex campione iridato di Moto2. Nel Gran Premio della Comunità Valenciana 2019 il romano classe 1994 va a caccia del primo podio nella classe regina per concludere al meglio un’annata positiva nonostante il confronto diretto con un compagno di squadra particolarmente scomodo come Fabio Quartararo. Il centauro ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Valencia 2019 : “Cerco conferme dopo Sepang - su Jorge Lorenzo…” : Valentino Rossi prova ad affrontare con rinnovata fiducia il weekend del Gran Premio di Valencia 2019 di MotoGP. Il “Dottore”, rinvigorito dal quarto posto conquistato in Malesia proverà a tornare sul podio sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo, per interrompere un digiuno che si protrae ormai sin dal terzo appuntamento dell’anno, con il Gran Premio degli Stati Uniti. La sua Yamaha numero 46 ha messo in mostra qualche passo ...

Alex Rins MotoGP - GP Valencia 2019 : “Lorenzo era il mio idolo. Voglio partire forte in questo weekend” : Dopo una prima parte di Mondiale a dir poco sfavillante, culminata con il secondo successo stagionale in Gran Bretagna, gli ultimi appuntamenti di questa stagione non hanno più visto lottare Alex Rins per il podio. Lo spagnolo è reduce tuttavia dal buono quinto posto ottenuto a Sepang dopo una corsa solida e quindi può avvicinarsi al Gran Premio di Valencia carico di ottimismo. La conferenza stampa dell’ultimo appuntamento stagionale è ...

Marc Marquez MotoGP - GP Valencia 2019 : “Sorpreso dal ritiro di Lorenzo. Cercherò di godermi questa gara senza pressioni” : Ultimo appuntamento del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato “Ricardo Tormo” di Valencia (Spagna) assisteremo all’ultimo giorno di “scuola” per i piloti della MotoGP. Marc Marquez, con i suoi titoli mondiali in tasca, ha voglia di aggiornare ulteriormente le proprie statistiche: 11 vittorie e ai 17 podi stagionali. Allargando il discorso, giusto citare gli 81 GP vinti in totale, le 133 occasioni nella top-3 e le ...

MotoGP – Il ritiro di Jorge Lorenzo ed i test di Valencia - Dovizioso ammette : “dobbiamo migliorare se vogliamo lottare con Marc” : Il ritiro di Jorge Lorenzo ed il weekend di gara di Valencia: le parole di Dovizioso dalla conferenza stampa di Cheste E’ iniziato con una notizia bomba il weekend di gara di Valencia: al circuito Ricardo Tormo di Cheste, Jorge Lorenzo ha annunciato oggi il suo ritiro. L’addio alle gare del maiorchino è dunque la notizia del giorno e, ovviamente, la conferenza stampa piloti si è aperta proprio con questo argomento. / AFP PHOTO ...

Jorge Lorenzo pronto a lasciare la MotoGP : attesa per l’annuncio in conferenza stampa a Valencia : Jorge Lorenzo, 5 volte campione del mondo, è a un passo dall’addio alla MotoGp. Il pilota ha convocato una conferenza stampa straordinaria in cui, a quanto riporta la stampa spagnola, annuncerà la volontà di ritirarsi. L’appuntamento è fissato per le 15.00 del pomeriggio al Ricardo Tormo di Valencia dove domenica si correrà l’ultima gara del Motomondiale. “Valencia è un circuito abbastanza diverso da quelli su cui abbiamo corso”, ha ...

MotoGP - la Ducati pronta per l’ultima gara dell’anno : dieci cose da sapere sul Gp di Valencia : dieci curiosità da conoscere sul circuito di Valencia e sui risultati ottenuti dalla Ducati in Spagna Ultima tappa del Campionato Mondiale di MotoGp, come da tradizione il circuito Ricardo Tormo di Cheste mette fine alla stagione 2019. Ecco i 10 dati essenziali da sapere: Con la terza posizione di Dovizioso in Malesia, Ducati ha totalizzato 16 podi in questa stagione, il miglior risultato del marchio italiano dal 2007, anno in cui vinse ...