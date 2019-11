LIVE Nadal-Tsitsipas | Atp Finals 2019 in DIRETTA | spagnolo obbligato a vincere per

LIVE Nadal-Tsitsipas - Atp Finals 2019 in DIRETTA : il maiorchino insegue la semifinale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma completo della sfida Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Rafael Nadal e Stefanos Tsitsipas, match valido per la tersza ed ultima giornata del Gruppo Andre Agassi del torneo di singolare delle ATP Finals di Londra: oggi, venerdì 15 novembre, l’incontro scatterà non prima delle ore 15.00 italiane. Da un lato l’azzurro, che all’esordio ...

LIVE Nadal-Medvedev - ATP Finals 2019 in DIRETTA : 6-7(3) 6-3 7-6(4) - clamorosa vittoria in rimonta dello spagnolo - che resta in corsa! : Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! VINCE clamorosaMENTE RAFAEL NADAL! 6-7(3) 6-3 7-6(4), RMONTA INCREDIBILE CONTRO MEDVEDEV! Rimane in corsa lo spagnolo, per il russo ora sono ridotte al lumicino le speranze di restare in lizza per le semifinali 6-4 DUE MATCH POINT NADAL: clamoroso errore di Medvedev! Sbaglia il ...

LIVE Nadal-Medvedev - ATP Finals 2019 in DIRETTA : 6-7(3) 6-3 6-6 - ultimo tie-break! Medvedev si salva con tre ace : 2-2, il nastro accomoda la palla a Nadal 1-2 Medvedev, sbaglia la risposta Nadal 1-1, servizio vincente di Medvedev 1-0 Nadal, sbaglia la risposta Medvedev sulla seconda 6-6 tie-break! Ancora un ace, praticamente si salva con quello che ha e forse anche quello che non ha Medvedev 40-30 Ventesimo ace di Medvedev 30-30 Prima centrale vincente di Medvedev 15-30 Ace di Medvedev 0-30 Dritto lungo ...

LIVE Nadal-Medvedev - ATP Finals 2019 in DIRETTA : 6-7(3) 6-3 4-5 - il russo serve di nuovo per il match : 0-40 TRE PALLE BREAK NADAL: torna a essere profondo e carico il dritto dello spagnolo, del tutto cambiata la psicologia del match 0-30 Ancora con il dritto Nadal! Sta accadendo una cosa imprevedibile fino a pochi minuti fa. 0-15 Ancora in avanti Medvedev, Nadal gli spara il dritto addosso, il russo non controlla 4-5 Medvedev, altro errore del russo che ora torna a servire (in altre condizioni, ...

LIVE Nadal-Medvedev - ATP Finals 2019 in DIRETTA : 6-7(3) 6-3 2-5 - il russo serve per il match : 15-30 Errore di Medvedev, rumoreggia la O2 Arena che parteggia per Nadal 15-15 Ace numero 18 di Medvedev 0-15 In spinta Nadal 2-5 Medvedev, il russo andrà a servire per il match al cambio di campo Vantaggio Nadal, gran priam centrale 40-40 Grandissima maniera per salvare il match point da parte di Nadal, che trova il rovescio lungolinea e poi una palla corta che fa caracollare Medvedev nel ...

LIVE Nadal-Medvedev - ATP Finals 2019 in DIRETTA : 6-7(3) 6-3 0-3 - fuga del russo - due break di vantaggio : 40-30 Risposta sul nastro che porta la palla di là a Nadal, regalandogli il più fortunoso dei punti odierni 40-15 Ottima prima (su punto rigiocato) di Medvedev 30-15 Ace numero 16 di Medvedev 15-15 Non si arrende Nadal, e piazza un fantastico dritto vincente 15-0 Riparte con un ace Medvedev 0-3 break MEDVEDEV: SCAPPA IL russo! Palla corta troppo poco incisiva dello spagnlo, Medvedev arriva e ...

LIVE Nadal-Medvedev - ATP Finals 2019 in DIRETTA : 6-7(3) 6-3 0-1 - lo spagnolo regala il break al russo nel terzo set : 0-2 Medvedev, secondo ace nel game per il russo che riesce a salvare il proprio turno di battuta Vantaggio Medvedev, ancora errore clamoroso di Nadal con il dritto dopo una continua spinta, e sono situazioni a cui non si è molto abituati parlando dello spagnolo 40-40 Sbaglia l'ennesimo recupero Nadal, e può avere rimpianti perché Medvedev non ha avuto in due occasioni il coraggio di ...

LIVE Nadal-Medvedev - ATP Finals 2019 in DIRETTA : 6-7(3) 6-3 - lo spagnolo pareggia i conti : 0-15 Riparte con un piede migliore Medvedev Torna Medvedev, si può ricominciare con Nadal alla battuta 6-3 SET NADAL: Medvedev conclude il set con l'ennesimo dritto sparato fuori, regalando break e parziale. Il russo va in bagno, quindi si aspetterà un po'. Vantaggio Nadal, SET POINT: doppio fallo di Medvedev 40-40, 2a parità: rovescio lungo di Medvedev Vantaggio Medvedev, ancora ...

LIVE Nadal-Medvedev - ATP Finals 2019 in DIRETTA : 6-7(3) 3-2 - break dello spagnolo nel secondo set : 40-15 I punti belli sono anche brevi: palla corta di Medvedev, Nadal ci arriva e gliela restituisce incrociata vincente 40-0 Ace numero 11 di Medvedev 30-0 Non trova il passante di dritto in recupero Nadal Loading… Loading… 15-0 Parente stretto dell'ace di Medvedev 4-2 Nadal, secondo ace con cui porta a casa anche questo turno di servizio 40-30 Con il dritto va a ...

LIVE Nadal-Medvedev - ATP Finals 2019 in DIRETTA : 6-7(3) 4-3 - break di vantaggio dello spagnolo nel secondo set : 0-15 Dritto largo di Nadal 4-3 Nadal, Medvedev piazza l'ace numero 12 40-15 I punti belli sono anche brevi: palla corta di Medvedev, Nadal ci arriva e gliela restituisce incrociata vincente 40-0 Ace numero 11 di Medvedev 30-0 Non trova il passante di dritto in recupero Nadal 15-0 Parente stretto dell'ace di Medvedev 4-2 Nadal, secondo ace con cui porta a casa anche questo turno di ...

LIVE Nadal-Medvedev - ATP Finals 2019 in DIRETTA : 6-7(3) 3-2 - break dello spagnolo nel secondo set : 30-30 Gran risposta di Medvedev, che poi chiude con il dritto verso l'incrocio delle righe 30-15 Smash in uscita dal servizio di Nadal 15-15 Prende la via della rete Nadal e ottiene il punto 0-15 Scambio lungo, alla fine Nadal sbaglia di dritto dopo 20 colpi 3-2 Nadal, prima vincente per Medvedev 40-30 Decimo ace di Medvedev 30-30 Sbaglia in avvicinamento a rete Medvedev 30-15 Nono ace ...

LIVE Nadal-Medvedev - ATP Finals 2019 in DIRETTA : 6-7(3) 1-0 - break dello spagnolo nel secondo set : 15-0 Scambio di media lunghezza, Nadal affossa in rete il dritto 2-0 Nadal, che conferma il break di vantaggio con la prima vincente 40-30 Scambio durissimo vinto da Nadal, che fa andare avanti e indietro Medvedev e alla fine lo costringe all'errore 30-30 Stecca di nuovo la risposta Medvedev 15-30 Buona prima esterna di Nadal, ma Medvedev non impatta poi così bene il dritto 0-30 Prova ...

LIVE Nadal-Medvedev - ATP Finals 2019 in DIRETTA : 6-7(3) - il russo vince il primo set : 0-15 Sbaglia con il rovescio Medvedev, primo punto perso al servizio in game diversi dal tie-break dopo 18 vinti di fila Tornato dagli spogliatoi Nadal, si ricomincia C'è qualche momento di pausa prima del secondo set 3-7 SET MEDVEDEV: e con la prima esterna il russo si aggiudica con merito il primo parziale! 3-6 TRE SET POINT MEDVEDEV: colpisce male il dritto Nadal, il russo ha due ...

LIVE Nadal-Medvedev - ATP Finals 2019 in DIRETTA : 6-6 - tie-break del primo set : 6-6 Ed è tie-break, con il quarto turno di servizio di fila (18 punti consecutivi vinti) a favore di Medvedev 40-0 Gioca corto Nadal, ne approfitta Medvedev per entrare con il rovescio 30-0 Si apre benissimo il campo Medvedev, per chiudere col lungolinea di dritto 15-0 STRAORDINARIO PASSANTE INCROCIATO DI ROVESCIO DI MEDVEDEV CON NADAL A RETE! 6-5 Nadal, Medvedev deve ora servire per andare al ...