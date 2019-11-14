Traffico Roma del 14-11-2019 ore 16 | 30

sole24ore : Roma seconda città al mondo per le code nel traffico - alessioviola : A Roma non é traffico é guerra dei mondi. - virginiaraggi : Via Ruggero Giovannelli, a due passi da Villa Borghese, entra a far parte di #StradeNuove. I lavori restituiscono… -
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Roma seconda città al mondo per le code nel traffico Il Sole 24 ORE
Traffico Roma del 14-11-2019 ore 15 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, Traffico INTENSO E POSSIBILI RALLENTAMENTI, TRA LO SVINCOLO DELL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E VIA TUSCOLANA. SULLA TANGENZIALE EST, E PIÙ PRECISAMENTE NEL TRATTO DELLA GALLERIA, PRUDENZA PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DELLO SVINCOLO PER LA STAZIONE TIBURTINA, IN DIREZIONE VIA SALARIA. CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO, PRIMA DI IMMETTERSI ...
Traffico Roma del 14-11-2019 ore 14 : 30 : PER ORA REGOLARE IL Traffico LUNGO IL RACCORDO ANULARE, MENTRE ABBIAMO BREVI CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DA PORTONACCIO VERSO LA TANGENZIALE EST; TRAFFICATA ANCHE LA TANGENZALE EST, AL FORO ITALICO ATRATTI SI RALLENTA NEI DUE SENSI TRA CORSO DI FRANCIA E LA SALARI, PIù AVANTI, ALTRE CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA-TERAMO, VERSO SAN GIOVANNI; POCO FUORI IL RACCORDO, A TORREGAIA, SEGNALIAMO UN ...
Traffico Roma del 14-11-2019 ore 13 : 30 : PER ORA REGOLARE IL Traffico LUNGO IL RACCORDO ANULARE, MENTRE ABBIAMO BREVI CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DA PORTONACCIO VERSO LA TANGENZIALE EST; TRAFFICATA ANCHE LA TANGENZALE EST, AL FORO ITALICO ATRATTI SI RALLENTA NEI DUE SENSI TRA CORSO DI FRANCIA E LA SALARI, PIù AVANTI, ALTRE CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA-TERAMO, VERSO SAN GIOVANNI; POCO FUORI IL RACCORDO, A TORREGAIA, SEGNALIAMO UN ...
Traffico Roma del 14-11-2019 ore 12 : 30 : TORNATATO REGOLARE IL Traffico LUNGO LA TANGENZALE EST. SULLA PONTINA RALLENTAMENTIPER INCIDENTE TOR DE CENCI ED IL RACCORDO VERSO L’EUR SI STA IN CODA A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24: DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST. SI PROCEDE IN FILA SULLA Roma FIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA DALLE 11 ALLE 14 IN CENTRO IN PROGRAMMA PREVISTA UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA UMBERTO PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ TRA LA PIAZZA E ...
Traffico Roma del 14-11-2019 ore 11 : 30 : TORNATATO REGOLARE IL Traffico LUNGO LA TANGENZALE EST. SULLA PONTINA RALLENTAMENTIPER INCIDENTE TOR DE CENCI ED IL RACCORDO VERSO L’EUR SI STA IN CODA A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24: DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST. SI PROCEDE IN FILA SULLA Roma FIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA DALLE 11 ALLE 14 IN CENTRO IN PROGRAMMA PREVISTA UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA UMBERTO PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ TRA LA PIAZZA E ...
Traffico Roma del 14-11-2019 ore 10 : 30 : SULLA TANGENZIALE EST CODE DA CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA E TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E VIALE CASTRENSE E PER UN INCIDENTE ORA RISOLTO E’ RIAPERTO IL TRATTO TRA LA A24 E VIA DI PORTONACCIO VERSO IL FORO ITALICO SULLA PONTINA RALLENTAMENTI A TRATTI TRA TOR DE CENCI A VIALE OCEANO ATLANTICO VERSO L’EUR Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE IN VIA CASSIA IN PROSSIMITA’ DI VIA MONTEMIGNAIO SI STA IN CODA A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24: ...
Traffico Roma del 14-11-2019 ore 10 : 00 : SULLA TANGENZIALE EST CODE DA CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA E TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E VIALE CASTRENSE E PER UN INCIDENTE ORA RISOLTO E’ RIAPERTO IL TRATTO TRA LA A24 E VIA DI PORTONACCIO VERSO IL FORO ITALICO SULLA PONTINA RALLENTAMENTI A TRATTI TRA TOR DE CENCI A VIALE OCEANO ATLANTICO VERSO L’EUR Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE IN VIA CASSIA IN PROSSIMITA’ DI VIA MONTEMIGNAIO SI STA IN CODA A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24: ...
Traffico Roma del 14-11-2019 ore 09 : 30 : SULLA PONTINA CODE CODE PER Traffico DA TOR DE CENCI A VIALE OCEANO ATLANTICO VERSO L’EUR SULLA TANGENZIALE EST CODE DA CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA E PER UN NUOVO INCIDENTE E’ CHIUSO IL TRATTO TRA LA A24 E VIA DI PORTONACCIO VERSO IL FORO ITALICO INCIDENTE POI INVIALE OCEANO ATLANTICO ALL’INTERSEZIONE CON VIA DI DECIMA E RALLENTAMENTI SU VIA CASSI IN PROSSIMITA’ DI VIA DI DECIMA SI STA IN CODA A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24: DAL ...
Traffico Roma del 14-11-2019 ore 09 : 00 : CONSUETI DISAGI VERSO IL CENTRO IN PARTICOLARE SULLA PONTINA CODE PER UN INCIDENTE DA POMEZIA NORD A CASTEL RomaNO E PROSEGUNDO CODE PER Traffico DA TOR DE CENCI A VIALE OCENAO ATLANTICO UN INCIDENTE E’ AVVENUTO CON POSSIBILITA’ DI Traffico RALLENTATO SU PIAZZA DI PORTA CAPENA ALL’ALTEZZA DEL CIRCO MASSIMO, ED IN ZONA NORD OVEST, SU VIA PASQUALE II ALL’ALTEZZA DI VIA GIAMBATTISTA SORIA SULLA TANGENZIALE EST PER UN INCIDENTE LUNGHE CODE ORA DA ...
Traffico Roma del 14-11-2019 ore 08 : 30 : CONSUETI DISAGI VERSO IL CENTRO IN PARTICOLARE SULLA PONTINA CODE PER UN INCIDENTE DA POMEZIA NORD A CASTEL RomaNO E PROSEGUNDO CODE PER Traffico DA TOR DE CENCI A VIALE OCENAO ATLANTICO UN INCIDENTE E’ AVVENUTO CON POSSIBILITA’ DI Traffico RALLENTATO SU PIAZZA DI PORTA CAPENA ALL’ALTEZZA DEL CIRCO MASSIMO, ED IN ZONA NORD OVEST, SU VIA PASQUALE II ALL’ALTEZZA DI VIA GIAMBATTISTA SORIA SULLA TANGENZIALE EST PER UN INCIDENTE LUNGHE CODE ORA DA ...
Traffico Roma del 14-11-2019 ore 08 : 00 : CONSUETI RALLENTAMENTI VERSO IL CENTRO CON CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO CORSO DI FRANCIA RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE VERSO LA TANGENZIALE SULLA TIBURTINA DA VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO A VIA DI CASAL DE PAZZI VERSO IL CENTRO SULLA PONTINA CODE A TRATTI DALLO SVINCOLO MONTE D’ORO A VIALE OCENAO ATLANTICO UN INCIDENTE E’ AVVENUTO CON POSSIBILITA’ DI Traffico ...
Traffico Roma del 14-11-2019 ore 07 : 30 : CONSUETI RALLENTAMENTI VERSO IL CENTRO CON CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO CORSO DI FRANCIA RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DDELL’URBE VERSO LA TANGENZIALE SULLA TIBURTINA DA VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO A VIA DI CASAL DE PAZZI VERSO IL CENTRO SULLA PONTINA RALLENTAMENTI DA POMEZIA NORD A TRATTI FINO A VIA DI DECIMA SI STA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24: CODE A TRATTI DAL ...
Traffico Roma del 13-11-2019 ore 20 : 00 : UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico VIA AURELIA IN PROSSIMITA’ DI VIA LANFRANCO RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA DELL’IMBRECCIATO ALTEZZA VIA LENIN. TRAFFICATO VIA DEL FORO ITALICO CON RALLENTAMENTI DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA TANG. ALTRE FILE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA A24 RM-TE. INCIDENTE NEL QUARTIERE CENTOCELLE IN VIALE DELLA PRIMAVERA CON RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI VIA ...
Traffico Roma del 13-11-2019 ore 19 : 30 : UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico VIA AURELIA IN PROSSIMITA’ DI VIA LANFRANCO RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA DELL’IMBRECCIATO ALTEZZA VIA LENIN. TRAFFICATO VIA DEL FORO ITALICO CON RALLENTAMENTI DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA TANG. ALTRE FILE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA A24 RM-TE. INCIDENTE NEL QUARTIERE CENTOCELLE IN VIALE DELLA PRIMAVERA IN PROSSIMITA’ DI VIA DELLE ...
Traffico Roma del 13-11-2019 ore 19 : 00 : UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA GIUSEPPE MOSCATI , SIAMO AL TRIONFALE ALL’ALTEZZA DI VIA BARBIELLINI AMIDEI BERNARDO. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA AURELIA IN PROSSIMITA’ DI VIA LANFRANCO TRAFFICATO VIA DEL FORO ITALICO CON RALLENTAMENTI DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA TANG. ALTRE FILE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA A24 RM-TE. INCIDENTE NEL QUARTIERE PRENESTINO LABICANO SU ...