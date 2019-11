Rimborsi per la fatturazione a 28 giorni? Come si stanno adeguando gli operatori

Elettricità : Arera - Rimborsi fino a 1.200 euro ad appartamento per ristrutturazioni (2) : (Adnkronos) – Il contributo viene erogato se i lavori edili vengono svolti direttamente dal condominio, differenziato in relazione al tipo di finitura presente, e vanno dai 400 euro ai 600 euro per piano e dai 700 ai 900 euro per utenza. Gli importi sono aumentati (da 700 a 900 euro per piano e da 1000 a 1200 euro per utenza) se in occasione dei lavori sulla colonna montante il condominio decide anche di centralizzare tutti i ...

Elettricità : Arera - Rimborsi fino a 1.200 euro ad appartamento per ristrutturazioni (3) : (Adnkronos) – Un provvedimento particolarmente importante per quei condomini con vecchi impianti elettrici che stanno valutando ristrutturazioni o la centralizzazione dei contatori, considerando che il rimborso varierà anche in funzione del livello di pregio delle finiture dell’immobile.La delibera di Arera, nel regolare i rapporti tra distributore e condominio, ricorda che si dovrà partire da un’informativa preliminare, ...

Elettricità : Arera - Rimborsi fino a 1.200 euro ad appartamento per ristrutturazioni : Roma, 13 nov. (Adnkronos) – Un contributo per promuovere il rinnovo dei vecchi impianti elettrici interni ai condomini, per migliorarne sicurezza ed efficienza, con rimborsi al condominio per i lavori edili effettuati, fino a 1.200 euro per appartamento coinvolto e fino a 900 euro per ogni piano. Sono i principali contenuti della delibera con cui Arera, l’Autorità per l’energia e l’ambiente, ha avviato una procedura ...

Le regole dei Rimborsi per trasferta : I rimborsi per trasferta sono un capitolo difficile per quanto riguarda la fase di rendicontazione e spesso fonte di dubbi e incertezze nella gestione amministrativa dei diversi casi da considerare. Il rimborso è comunque uno dei costi più rilevanti e diffusi all’interno dell’azienda. Capita spesso, infatti, di dover sostenere rimborsi spese verso dipendenti, addetti commerciali, liberi professionisti o collaboratori esterni. Si tratta di un ...

Manovra - Rimborsi fino a mille euro per chi paga con carta e bancomat : Nel 2020 il governo si prepara ad incrementare il deficit di circa 16 miliardi rispetto all'andamento tendenziale, con l'obiettivo di avere una Manovra non restrittiva ed anzi leggermente...

Ponte Messina - Consulta esamina Rimborsi per mancata opera : Roma, 5 nov. (Adnkronos) - di Enzo BonaiutoIl Ponte di Messina continua a far parlare di sé, anche una volta cancellato dall'elenco delle opere pubbliche e dai piani delle infrastrutture strategiche di trasporto. Questa volta a occuparsi di quello che, dal 1971 anno della sua ideazione, è stato per

Rimborsi TIM per servizi VAS non richiesti : procedura avviata : Avete per caso riscontrato delle anomalie sulla vostra SIM TIM di recente, che hanno comportato spese inattese e del tutto ingiustificate? Non siete i soli: come riportato da 'mondomobileweb.it', la situazione accomuna un po' di clienti, vistosi improvvisamente coinvolti in attivazioni non richieste di alcuni servizi VAS (nome con cui in gergo vengono definiti i servizi a sovrapprezzo). TIM si è discolpata con una nota pubblicata sul ...

Cashback - l’annuncio di Gualtieri : “Per chi paga con carta Rimborsi tra 100 e 200 euro” : I consumatori che effettueranno i loro pagamenti attraverso strumenti digitali come carte e bancomat si vedranno restituire tra i 100 e i 200 euro l'anno: questo è l'importo stimato del Cashback secondo il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. I rimborsi, comunque, "saranno tanto più alti quanto più sarà l’adesione".Continua a leggere

Rimborsi TIM per fatturazione a 28 giorni : eccoli arrivare - come richiederli : Di tempo ne è passato, ma TIM ha finalmente dato il via ai Rimborsi per la fatturazione a 28 giorni per quel che riguarda i clienti di rete fissa. Le soluzioni compensative sono arrivate prima, ma immaginiamo la notizia del giorno faccia più piacere agli utenti (che ricordiamo essere frutto della delibera AGCOM n.269/18/CONS). Hanno diritto al rimborso TIM per la fatturazione a 28 giorni tutti quei clienti non hanno optato per le misure ...

Manovra - spese con il bancomat : per i Rimborsi si parte a luglio : Prendere tempo. Rimandare. Stemperare le polemiche e solo dopo risolvere i nodi più controversi della Manovra. Più che una pace, quella siglata nell'ennesimo vertice notturno della...

Regione Abruzzo - la giunta di centrodestra ripristina i Rimborsi spese per le trasferte di governatore e assessori : La giunta abruzzese retta da Marco Marsilio (Fratelli d’Italia) ripristina i rimborsi spese per le trasferte istituzionali del presidente e dei suoi assessori. rimborsi che erano stati aboliti nel 2015 dall’amministrazione di centrosinistra guidata da Luciano D’Alfonso. Il nuovo governo regionale di centrodestra ha deciso che governatore, membri della giunta e sottosegretario di presidenza torneranno a girare istituzionalmente l’Italia a carico ...

La Giunta Marsiio reintroduce i Rimborsi spesa per Presidente ed assessori : L'Aquila - Dura presa di posizione del gruppo Pd in Consiglio Regionale sulla delibera con cui la Giunta Marsilio ha reintrodotto i rimborsi spesa per Presidente e assessori. "Giunta lenta sulle istanze della comunità, ma lesta ed efficiente se si tratta di nomine e privilegi" – commenta il capogruppo Silvio Paolucci. "Parliamo di una pratica che la Giunta di centrosinistra aveva eliminato, salvo per le spese di alloggio ...

Rimborsi 730 2020 : taglio per 745 mila contribuenti. Le detrazioni colpite : Rimborsi 730 2020: taglio per 745 mila contribuenti. Le detrazioni colpite Ogni anno circa 745mila contribuenti su poco più di 14 milioni totali usufruiscono dei Rimborsi di imposta a seguito della presentazione del modello 730. Dal 2020 lo Stato avrà la possibilità di attingere anche a questa fonte per saldare le cartelle in sospeso. Rimborsi 730 2020: come cambiano? La stretta sui contribuenti che usufruiscono del rimborso di imposta ...

Rimborsi da 730 : pignoramento e tagli in arrivo per chi ha cartelle esattoriali : Ormai si è entrati nel periodo decisivo per la Legge di Bilancio. Il decreto fiscale, canonico atto collegato alla manovra finanziaria, in settimana finirà sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Adesso è già stata predisposta la bozza del decreto che reca interventi urgenti in materia finanziaria da parte del governo. Tra i tanti punti del decreto, che quest'anno verte per grandi linee sulla lotta all'evasione, ce n'è uno che riguarda i Rimborsi ...