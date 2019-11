Pelé ricorda il suo millesimo gol | la dedica ai bambini e i migliori giocatori di allora

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 14 novembre 2019) Edson Arantes do Nascimento, per tutti. O Rei ha segnato 1281 gol in carriera. In un’intervista concessa a “La Gazzetta dello Sport” il campione brasiliano ha raccontato il suogol, ma non ha tralasciato temi come il razzismo, il VAR, Neymar e il dualismo Messi-Cristiano Ronaldo. Il 19 novembre saranno 50 anni dal gol numero mille, messo a segno nel 1969 contro il Vasco da Gama al Maracanã. In quella seratasiglò la rete del definitivo 2-1 su rigore contro il portiere Andrada, scomparso all’inizio di settembre di quest’anno. «Già, sono già trascorsi cinquant’anni. Si tratta di almeno un paio di generazioni… Se si fosse fatto qualcosa fin da quell’epoca magari le cose sarebbero diverse. Ma sa perché decisi dire aiquel gol? Alla vigilia di quella partita, dopo l’allenamento del Santos, beccai alcuni ragazzi che commettevano ...

