LIVE Berrettini-Thiem 3-4 | Atp Finals 2019 in DIRETTA | match equilibrato all’O2 Arena

Fonte : oasport

(Di giovedì 14 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-4 Il rovescio diva a rete. Ultimi due turni di servizio tenuti a zero per Matteo. 40-0 Ancora una prima vincente! 30-0 Seconda vincente per Matteo. 15-0 Prima vincente per l’azzurro. 86% sulle prime per lui. 4-3 La rete non aiutaquesta volta. Cambio campo. 40-0 Servizio e poi dritto all’incrocio delle linee per. 30-0 Punto sulla seconda per l’austriaco. 15-0deve ringraziare la rete che devia di quel tanto che basta il suo dritto. 3-3 Gioco chiuso a zero per l’italiano. 40-0 Fa correredopo aver tirato il servizio al corpo e chiude col rovescio lungolinea 30-0 Preso in controtempoe sulla risposta l’azzurro va a segno col dritto a una mano. 15-0 Ancora uno due a segno per, fin qui molto incisivo a servizio. 3-2 Tiene il turno in battutache ...

