Ligabue 2020 | «Ligabue 30 anni in un giorno» Biglietti | RCF Arena e Liga Day

(Di giovedì 14 novembre 2019) Lucianocompie 30di carriera e si regala una nuovaa Campovolo. Il viaggio artistico del rocker di Correggio è cominciato nel 1990, anno di pubblicazione di un primo e indimenticabile album, intitolato semplicementee contenente brani come Balliamo sul mondo, Bar Mario, Non è tempo per noi, Bambolina e barracuda, Piccola stella senza cielo, Sogni di rock 'n' roll che, per un'intera generazione, rappresentano proprio «il». A celebrare l'importanteversario una grande festa, un mega concerto intitolato (ancora semplicemente)- 30in un. L'evento è fissato per il 12 settembrea Campovolo, luogo simbolo per l'artista, che aveva suonato 15fa all'interno dell'aeroporto di Reggio Emilia, ripetendo il live anche nel 2011 e poi nel 2015 per festeggiare i 25di carriera.c'è, Campovolo anche, ma con una novità: ...

ligabue : LIGABUE - 30 ANNI IN UN GIORNO! Biglietti in prevendita ora: - rtl1025 : ?? '#Campovolo da sempre è il posto di casa per me, lì abbiamo fatto le feste. Il 12 settembre 2020 avrò opportunità… - ligabue : Luciano festeggia a Campovolo 30 anni di carriera in una nuova arena nata per la musica! 12 settembre 2020 - RCF Ar… -