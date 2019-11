La rapida carriera politica di Lara Comi

Fonte : agi

(Di giovedì 14 novembre 2019) Una, iniziata prestissimo, quella di, la ex europarlamentare di Forza Italia finita agli arresti domiciliari nell'ambito di un filone dell'inchiesta 'Mensa dei poveri'. Nata 36 anni fa a Garbagnate Milanese, laureata in economia,inizia a faregiovanissima e già nel 2002 diventa portavoce di Forza Italia a Saronno. Sei anni dopo viene candidata dal Popolo delle Libertà (in cui Forza Italia è confluita) alle politiche del 2008 ma non e' eletta. La rivincita arriva pero' l'anno successivo: alle elezioni europee prende oltre 63 mila preferenze nella circoscrizione Italia Nord-Occidentale e vola a Strasburgo. Nel 2012 le viene affidato anche l'incarico di coordinatrice PdL della provincia di Varese. L'anno successivo, quando il PdL si spacca e rinasce Forza Italia, torna nel partito che l'aveva lanciata. Viene anche denunciata per ...

7colli1 : mai carriera fù più rapida, la sx ha bisogno di bandiere? un due o tre mesi fatta senatrice a vita fatta la commiss… - 7colli1 : mai vista una carriera più rapida sconosciuta al popolo divenuta senatrice a vita e ora anche la scorta per insulti… -