Fermato per un controllo | mostra i genitali ai poliziotti | maxi-sanzione in arrivo

Snam - salgono margini e utile. Alverà : conFermato percorso di crescita : Il gruppo chiude i primi nove mesi con tutti gli indicatori in aumento grazie all’ottimizzazione della gestione operativa. A fine 2019 investimenti attesi a un miliardo e domanda gas in leggero rialzo nel mercato italiano.

La Cassazione ha conFermato la condanna a sei anni per Roberto Spada - che nel 2017 diede una testata a un giornalista della Rai : La Cassazione ha confermato la condanna a sei anni di reclusione per Roberto Spada, l’uomo che nel novembre del 2017 diede una testata al giornalista della Rai Daniele Piervincenzi a Ostia, vicino a Roma. La Cassazione ha accolto le richieste del

Pete Doherty di nuovo nei guai : dopo l'arresto per cocaina - viene Fermato per rissa : Pete Doherty, celebre musicista inglese e cantante dei The Libertines, è stato nuovamente arrestato a Parigi: si tratta del secondo fermo nel giro di 72 ore. Questa volta a causa di “una rissa con un altro uomo ubriaco che ha sporto denuncia per violenze”, come ha rivelato il suo legale Arash Derambarsh. Lo riporta il Daily Mail.L’uomo, ubriaco, era stato arrestato tre giorni fa per acquisto e possesso di cocaina. Una ...

"ArcelorMittal ha Fermato lo sbarco delle materie prime per la produzione" : ArcelorMittal ha fermato lo scarico delle materie prime necessarie alla produzione alla banchina del molo polisettoriale del porto di Taranto. Lo riporta l’Agi, grazie a fonti dell’Autorità di sistema portuale di Taranto (Mar Ionio).Il fatto che lo scarico materie prime al molo polisettoriale sia stato fermato conferma, dunque, che l’intendimento dell’azienda - come affermato anche dall’ad Lucia Morselli - ...

Alessandria - strage di vigili del fuoco : Fermato il proprietario della cascina per omicidio : Fermata una persona dai carabinieri di Alessandria per l'esplosione nella notte tra lunedì e martedì della cascina di Quargnento, costata la vita a tre vigili del fuoco e il ferimento di altri due e di un carabiniere. Si tratterebbe del proprietario. I reati contestati sono disastro doloso, omicidio

La Corte di Appello di Milano ha conFermato una precedente condanna a un anno per Roberto Maroni : La Corte di Appello di Milano ha confermato la condanna a un anno nei confronti di Roberto Maroni, ex ministro ed ex presidente della Lombardia accusato di aver fatto assumere una sua ex collaboratrice a Eupolis, una società controllata dalla

Fermato per un controllo - parcheggiatore abusivo nigeriano aggredisce un carabiniere : È finito in manette un parcheggiatore abusivo straniero che, colto sul fatto dai rappresentati delle forze dell'ordine, non ha esitato ad aggredire uno degli uomini in divisa per evitare i controlli. Secondo quanto riferito dai quotidiani locali, l'episodio si è verificato ieri mattina nei pressi dell'ospedale civile Maria Santissima dello Splendore di Giulianova, in provincia di Teramo. Sotto il comando del maggiore Vincenzo Marzo, i ...

Francia - Fermato giovane per aver ucciso prete accusato di abusi : Roger Matassoli era l'ex parroco di Froissy, in Picardia, una cittadina situata nel nord della Francia. L'uomo è stato ucciso lunedì notte e ritrovato il giorno dopo con un crocifisso all'interno della gola. Le forze dell'ordine hanno fermato un giovane di 19 anni accusato di omicidio volontario. Il parroco era stato per 40 anni al servizio della comunità locale, finché non è stato sospeso dal suo incarico. Il motivo riguarderebbe le accuse di ...

Bologna - donna accoltellata sul frecciarossa : è in grave condizioni. Fermato l'aggressore. Ferita anche un'altra persona : Una donna è stata colpita con alcune coltellate su un treno frecciarossa partito da Torino e diretto a Roma: è stata portata via intubata e sarebbe in gravi condizioni. l'aggressore...