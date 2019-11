Cucchi | condannati a 12 anni i carabinieri Di Bernardo e D’Alessandro | omicidio

Processo Cucchi - la sentenza : due carabinieri condannati a 12 anni : I due carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro sono stati condannati a 12 anni per omicidio preterintenzionale nel Processo per la morte di Stefano Cucchi. È quanto deciso dai giudici della Corte d’assise di Roma. L’imputato diventato teste dell’accusa Francesco Tedesco è stato condannato a due anni e sei mesi per falso ed è stato assolto dall’accusa di omicidio. Le richieste dell’accusa con pene fino a 18 anni ...

